Trump ja Merkel rääkisid telefonis Ukraina konfliktist

Telefonivestlusest teatasid nii Valge Maja kui ka Merkeli kantselei, vahendas Reuters.

Valge Maja teate kohaselt arutasid riigijuhid mitmeid teemasid, sealhulgas konflikti Ida-Ukrainas ja olukorda Afganistanis.

"Riigijuhid lubasid teha nendes ja ka teistes küsimustes tihedat koostööd ja oma samme koordineerida," seisis teates.

Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert tõi esile just Ukraina teema, mille puhul andis liidukantsler presidendile ülevaate Minski rahuleppe tingimuste täitmise hetkeseisust. "Nad leppisid kokku, et teevad edaspidi selles küsimuses koostööd," lisas Merkeli kõneisik.

Meedia väitel on Trumpi ja Merkeli suhted esialgu arvatust paremad

Meedias on varem palju kirjutatud Merkeli ja Trumpi "pingelisest" kohtumisest 17. märtsil Washingtonis ning allikad on muuhulgas väitnud, justkui oleks Trump andnud Saksa valitsusjuhile üle "arve", kus oli kirjas summa, mida Saksamaa NATO-le kaitsmise eest võlgneb. Nii Valge Maja kui ka Saksamaa valitsus on sellised väited tagasi lükanud.

Samuti on pälvinud tähelepanu hetk, kui Merkel teeb Valges Majas Trumpile ettepaneku fotograafide ja telekaamerate ees kätelda ning USA president justkui ignoreerib seda. Trump on ise hilisemates intervjuudes öelnud, et ta lihtsalt ei kuulnud Merkeli ettepanekut ja rõhutas, et kokkusaamine möödus igati positiivselt ning Merkeliga kätles ta ajakirjanike silme all nii teda trepil vastu võttes kui ka hiljem.

Ka mitmed muud artiklid on andnud mõista, et riigijuhtide kohtumine möödus esialgu arvatust palju sõbralikumas meeleolus ning et transatlantilise koostöö jaoks oluline suhe olevat liikumas positiivses suunas.

Näiteks presidendi pressiesindaja Sean Spicer teatas 27. märtsil, et Trump helistas Merkelile, et õnnitleda teda eelmisel päeval Saarimaa liidumaa valimistel saadud olulise võidu puhul.

Trump ise aga ütles, et Merkel kutsus tema tütre Ivanka Trumpi aprillis Berliinis toimuvale naissoost ärijuhtide tippkohtumisele W20, ning USA president pidas seda kutset suureks austusavalduseks.