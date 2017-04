Nunes taandas end Venemaa sekkumist puudutava uurimise juurest

Uurimise juhtimise võtavad üle kongresmenid Michael Conway (vabariiklane Texasest), Trey Gowdy (vabariiklane Lõuna-Carolinast) ja Tom Rooney (vabariiklane Floridast), vahendas Politico.

Esindajatekoja luurekomitee juhiks jääb Nunes edasi.

Nunes põhjendas enda taandamist kaebustega, mida tema kriitikud on esitanud kongressi eetikabüroole. Kuigi kaebuste sisu ei vasta tema sõnul mingil kujul tõele ning on poliitiliselt motiveeritud, pidas ta erapooletuse huvides siiski vajalikuks end Venemaa sekkumist puudutava uurimise juurest taandada.

Demokraatliku Partei liikmed, eelkõige esindajatekoja luurekomitee kõrgeim demokraat Adam Schiff, on süüdistanud Trumpi üleminekumeeskonda kuulunud Nunesit erapoolikus tegutsemises ja Valge Maja huvide eest seismises.

Kriitikud heitsid Nunesile ette seda, et ta ei jaganud üle-eelmisel nädalal enda kätte jõudnud uut informatsiooni kõigepealt teiste komitee liikmetega, vaid teavitas sellest kõigepealt president Trumpi ja korraldas seejärel ootamatu pressikonverentsi,

Demokraadid on pidanud Nunesi tegevust katseks leida avalikkuse silmis õigustusi Trumpi Twitteri-postitusele, kus viimane süüdistas oma eelkäijat Barack Obamat Trump Toweri pealtkuulamise korraldamises.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer võttis samuti sõna ning kutsus üles esindajatekoja luurekomitee juhti kohalt eemaldama. "Esimees Nunes ei saa oma tööga hakkama ning tundub, et teda huvitab rohkem presidendi kaitsmine kui tõe otsimine," sõnas Schumer senatis peetud kõnes ja teatas, et esindajatekoja esimees, vabariiklane Paul Ryan peaks Nunesi luurekomitee juhi kohal välja vahetama.

Nunes on omakorda avaldanud muret selle üle, et kui Trumpi üleminekumeeskonna liikmed olid pärast novembrikuiseid presidendivalimisi "tahtmatu" jälgimise all, võis leida aset see, et pealtkuulatavateks osutunud USA kodanike ehk Trumpi meeskonna liikmete nimed paljastusid, levisid laialdaselt luureringkondades ning lekkisid ka avalikkuse ette.

Nende süüdistuste kiiluvees on hakanud arenema ka Obama rahvusliku julgeolekunõuniku Susan Rice'i skandaal. Väidetavalt taotles Rice välismaiste sihtmärkidega rääkinud USA kodanike nimede paljastamist ning vabariiklaste hinnangul oli Rice'i tegevus poliitiliselt, mitte aga julgeolekuliselt motiveeritud.