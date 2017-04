Tusk ja May üritavad Brexiti-kõneluste pingeid leevendada

Euroopa Ülemkogu alaline esindaja Donald Tusk ja Suurbritannia peaminister Theresa May leppisid Londonis kokku, et üritavad Brexiti-kõneluste pingeid maha võtta.

Anonüümseks jäänud ametniku sõnul oli Tuskil ja Mayl neljapäeval Londonis sõbralik kohtumine, mis kestis ligi kaks tundi, vahendas Reuters.

"Nad leppisid kokku, et suhtlevad kogu Brexiti-protsessi ajal regulaarselt, et säilitada konstruktiivset lähenemist ja püüda leevendada tekkida võivaid pingeid. Samuti siis, kui kõneluse all on küsimused nagu Gibraltar, mis vältimatult keeruliseks muutuvad," sõnas allikas.

Kolmapäeval võttis Euroopa Parlament vastu Brexiti-kõneluste resolutsiooni, milles kutsutakse pidama Suurbritanniaga etapiviisilisi läbirääkimisi.

Briti peaminister Theresa May käivitas ühendusest lahkumise protsessi eelmisel nädalal.