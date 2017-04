USA senatis on ülemkohtu kandidaadi pärast tekkimas terav vastasseis

Demokraatliku Partei esindajad on viimasel ajal intensiivistanud oma kampaaniat kohtunik Neil Gorsuchi vastu, keda nad on üritanud portreteerida kui "võimsate liitlast ja nõrkade vaenlast", vahendas AP.

Vabariiklased on aga kohtunikukandidaadi kaitsele asunud ning süüdistavad demokraate selles, et viimased üritavad oma Trumpi valimisvõidust tingitud frustratsiooni Gorsuchi peal välja elada.

Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell rõhutas, et "suurepärase ülemkohtu kandidaadi" blokeerimisele pole mingit objektiivset selgitust ning demokraadid oleksid vastu ükskõik millisele Trumpi poolt välja pakutud kohtunikule.

Vabariiklaste etteheiteid toetavad ka juristide esindajad, kes on andnud Gorsuchile kõrge hinnangu, ning Politico toob oma analüüsis välja, et teises olukorras oleks Gorsuch juba ammu heaks kiidetud.

Demokraadid tuletasid aga McConnelile meelde, kuidas vabariiklased tõkestasid ligi aasta aega president Barack Obama poolt välja pakutud Merrick Garlandi ametisse nimetamist. Pärast kohtunik Antonin Scalia surma vabaks jäänud koht ülemkohtus on seetõttu praeguseni täitmata.

Demokraadist senaator Jeff Merkley, kes sai äsja maha 15 tundi kestnud sõnavõtuga, märkis, et Gorsuchi läbikukutamine on põhjendatav ainuüksi vabariiklaste omaaegse tegevusega Garlandi blokeerimisel.

Gorsuchi ametisse nimetamiseks on 100-liikmelises senatis vaja 60 poolthäält. 44 demokraati ja sõltumatut saadikut on lubanud aga vastu hääletada.

McConnell ja teised vabariiklased omakorda üritavad olukorra lahendamiseks muuta senati reegleid ehk kaotada 60 hääle nõue ja asendada see tavalise häälteenamusega. Kui see vabariiklastel läbi läheb, võib Gorsuch saada heakskiidu juba reedel toimuval hääletusel.

Samas on mõlema poole senaatorid avaldanud kahetust selle üle, et olukord on liikumas senati reeglite muutmiseni (nn nuclear option), sest see võib avaldada senati tööle palju ulatuslikumat mõju. Poliitiline viivitustaktika ehk nn filibuster on olnud USA poliitilises ajaloos olulisel kohal, sest selles nähakse senati sõltumatuse tagatist, mis annab vähemuses olevatele rahvasaadikutele teatava sõnaõiguse ja mõjuvõimu sõltumata sellest, milline partei parajasti võimul on.