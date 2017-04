Põhja-Korea ähvardas USA provokatsiooni korral "armutu löögiga"

Põhja-Korea on valmis andma "armutu löögi", kui USA teda provotseerib, ütles Pyongyangi suursaadik Moskvas neljapäeval.

"Meie armee on juba öelnud, et kui on isegi kõige väiksem provokatsioon USA poolt õppustel, oleme valmis andma kõige armutuma löögi," ütles Kim Hyong-jun.

Põhja-Koreal on võimekus "ükskõik millise USA väljakutsega toime tulemiseks", lisas diplomaat.

Soul: USA jätkab THAAD-i Lõuna-Koreasse paigutamist

USA presidendi Donald Trumpi julgeolekunõunik Herbert McMaster kinnitas, et USA jätkab raketitõrjesüsteemi THAAD paigutamist Korea poolsaarele, teatas Lõuna-Korea presidendikantselei.

Teates märgitakse, et McMaster ütles seda telefonivestluses Lõuna-Korea ametivennaga. Nad arutasid Põhja-Korea viimast raketikatsetust, samuti Hiina presidendi Xi Jinpingi visiiti USA-sse, mis toimub 6.-7. aprillini.

Hiina ja Venemaa on THAAD-i Lõuna-Koreasse paigutamise vastu, rõhutades, et see muudab piirkonna strateegilist tasakaalu ega aita kaasa pingete maandamisele Korea poolsaarel.

Lõuna-Korea katsetas ballistilist raketti

Lõuna-Korea katsetas edukalt siseriiklikult valmistatud ballistilist raketti, mis suudab tabada sihtmärke kogu Põhja-Koreas, teatas uudisteagentuur Yonhap neljapäeval.

Katsetus toimus päev pärast seda, kui Põhja-Korea tulistas omaenda ballistilise raketi Jaapani merre.

Lõuna-Korea kuulub USA julgeolekuvarju alla ning seal asub tuhandeid USA sõdureid. Sellest hoolimata leppisid riigid kokku, et Soul pea kolmekordistab oma ballistiliste rakettide tegevusulatuse, et kaitsta riiki Pyongyangi tuuma- ja raketiohu eest.

Yonhap kirjutas neljapäeval viitega kõrgetasemelisele valitsusallikale, et Lõuna-Korea katsetas 800-kilomeetrise tegevusraadiusega raketti. "Katsetus oli edukas," ütles allikas.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja keeldus katsetust kommenteerimast.

Lõuna-Korea kavatseb uue raketi teenistusse võtta tänavu pärast lisakatsetusi, millega soovitakse tagada raketi usaldusväärsus, lisas Yonhap.

Uue raketi tegevusraadius katab kogu Põhja-Korea isegi juhul, kui see tulistatakse välja Lõuna-Korea lõunaosast, öeldi uudises.

Möödunud aasta juunis katsetas Lõuna-Korea edukalt kahte siseriiklikult toodetud raketti, mis suudavad toimetada ühetonnise lõhkepea kuni 500 kilomeetri kaugusele.

USA president lubas tõhustada kaitset Põhja-Korea vastu

USA president Donald Trump lubas kolmapäevases telefonivestluses Jaapani presidendi Shinzo Abega, et Ühendriigid jätkavad oma sõjaväe ülesehitamisega tõhustamaks kaitset Põhja-Korea vastu, edastas Valge Maja.

"President tegi selgeks, et USA jätkab oma sõjalise võimekuse tugevdamist, et olla täiel jõul valmis kaitsma iseennast ja oma liitlasi," märgiti teadaandes.

Väljaande Financial Timesi andmetel peab praegune USA administratsioon Põhja-Koread Ühendriikidele kõige vahetumaks ohuks. Riikliku julgeolekunõukogu asenõunik Kathleen Troia McFarland avaldas ajalehele arvamust, et suure tõenäosusega saavutab Põhja-Korea veel enne Trumpi praeguse ametiaja lõppu võimekuse tabada raketiga USA mandriosa.

Trump ütles usutluses Financial Timesile, et Ühendriigid on valmis Põhja-Korea tuumaohu likvideerima ka iseseisvalt, kui Hiina ei lisa survet selle probleemi lahendamiseks.

EL kehtestas Põhja-Koreale täiendavad sanktsioonid

Euroopa Liit kehtestas neljapäeval Põhja-Koreale täiendavad sanktsioonid seoses tuuma- ja ballistiliste rakettide katsetustega, mis ohustavad rahvusvahelist julgeolekut.

EL kutsus neljapäevases avalduses Põhja-Koread taasalustama kõnelusi rahvusvahelise kogukonnaga, "lõpetama provokatsioonid ning loobuma kõigist tuumarelvadest ja olemasolevatest tuumaprogrammidest, samuti teistest massihävitusrelvadest ja ballistiliste rakettide programmidest".

EL ütles, et uued sanktsioonid kehtestati seetõttu, et Põhja-Korea tegevus "rikub mitut ÜRO resolutsiooni ja kätkeb tõsist ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule regioonis ja kaugemal".

Sanktsioonid hõlmavad investeeringutekeelu laiendamist "uutele sektoritele, eelkõige tavarelvastusega seotud tööstusele, metallurgiale ning kosmoselennundusele".

EL-i viisakeelu nimekirja kanti täiendavalt neli isikut, millega nende arv tõusis 41-ni. Nimed avalikustatakse reedel.