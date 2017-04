Eesti Energia tütarfirma töötajaid esindav ametiühing pöördus riikliku lepitaja poole

Ametiühing soovis palgatõusu ja teiste seni kehtinud tingimuste säilitamist. See puudutab näiteks öötöö tasustamist ja täiendavat lisapuhkust. Tööandja ei olnud aga sellega nõus, öeldes, et lisaboonuste kadumise kataks üldine palgatõus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mina näen tööandjate soovi viia lepingus kokkulepitud tingimused miinimumtasandile, mis on seadustega ette antud, aga see ei saa ju olla kollektiivlepingu eesmärk," ütles Eesti energeetikatöötajate ametiühingute liidu esimees Sander Vaikma.

"Kollektiivleping peab parendama neid tingimusi, mis on seaduses ette antud. Meie nägemuses konkurentsivõimeline töötasu tähendab seda, et toetused liiguvad põhipalka," lisas Vaikma.

Eesti Energia personalidirektor Tiina Drui ütles, et kontsernis on hetkel ametiühingutega seitse lepingut, aga nende eesmärk on liikuda ühe lepinguni.