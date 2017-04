Allikad: Trump kaalub sõjalist sekkumist Süürias

USA president Donald Trump on mõnedele kongressi liikmetele rääkinud, et kaalub Süürias vastusena sel nädalal toimunud keemiarünnakule sõjalist sekkumist ja tunnistab olukorra tõsidust, ütlesid allikad CNNile.

Allika sõnul ei ole president veel kindlat otsust teinud, kuid arutab tegevusplaane kaitseminister James Mattisega, vahendas CNN.

Trump toetub allika andmetel Mattise otsusele.

USA ametnikud on öelnud, et Pentangonil on Süüria keemiarelvade võimekuse ründamiseks pikaajalised plaanid, mida on ka administratsioonile esitletud. Allikad rõhutasid, et otsuseid pole tehtud.

"Pentangonil on Süüria keemiarelvade võimekuse ründamiseks pikaajalised plaanid, mida on ka administratsioonile esitletud."

Kolmapäeval nimetas Trump Süürias üle 70 inimelu nõudnud keemiarünnakut õõvastavaks teoks, mis muutis tema suhtumist Süüria presidenti Bashar al-Assadisse.

"Neid Assadi režiimi õõvastavaid tegusid ei saa taluda. USA seisab koos oma liitlastega kogu maailmas, et mõista hukka see kohutav rünnak ja kõik teised kohutavad rünnakud," lausus Trump.

Senaatorid John McCain ja Lindsey Graham tegid neljapäeval ühisavalduse, kus kutsuvad üles sõjaliselt sekkuma ja soovitavad, et rahvusvaheline koalitsioon Assadi õhujõud seljataks.

"Nõustume, et president Assad on ületanud oma viimase keemiarelvade kasutamisega piiri. USA sõnum peab olema, et seda ei jäeta nii. Peame näitama, et ükski väline jõud ei saa ega taha nüüd Assadit toetada. Ta peab oma jubeda rünnaku eest karistust kandma," teatasid senaatorid.