Solvak: e-hääletamise aja lühendamine vähendab valimisaktiivsust

"Probleem on selles, et kui piisavalt palju inimesi on teinud selle vahetuse hääletamisel paberist elektroonilisse, siis on natukene kahtlane, et sama seltskond, kellel see keerulisemaks tehakse, et see samas ulatuses tagasi vahetab ennast," ütles Solvak "Aktuaalsele kaamerale".

"Kuna me teame, et häälte jagunemine erakondade kaupa hääletamisviisi alusel on natuke erinev, siis selle tõttu võib tulla ka erakondade toetuse erinevus, et teatud seltskonnal on see hääletamine natuke keerulisem," lisas ta.

Solvaku sõnul on see vastupidine suund sellele, mida mujal maailmas tehakse.

"Igal pool tehakse järjest lihtsamaks hääletamist. Tuuakse rohkem kaughääletamisviise, mitte vaid valimispäeval hääletamine, vaid eelhääletamise perioodi pikendatud, on valimist posti teel, mida maailmas eksperimenteeritakse. See langev osalus on probleemiks tegelikult süstemaatiliselt igal pool lääne demokraatiates," sõnas Solvak.

Valitsus toetas neljapäeval riigikogu Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonide algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis lühendab e-valimise aega.