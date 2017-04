Hiiumaa meretuulepargi vastased korraldasid Kärdlas piketi

Koostöölepingu järgi hakkaks arendaja panustama ühise mittetulundusühingu kaudu saare arengusse vähemalt 0,2 protsenti tuulepargi toodetud elektrienergia MWh müügist saadud tulust, kuid mitte vähem kui 0,32 eurot iga MWh kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valla arvutuste järgi teeks see aastas hinnanguliselt 700 000 eurot. Tuulepargi oponendid on sellest hoolimata lepingule vastu.

"Ma arvan, et seda koostöölepet ei peaks üldsegi sõlmitama, sellepärast, et see võib olla kaalukeeleks, et loodusväärtusi hävitav tuulepark rajatakse," ütles MTÜ Hiiu Tuul esindaja Inge Talts.

Keskkonnamõjude hindamise aruanne leidis samas, et arendust välistavaid mõjusid tuulepargil praegusel kujul ei ole.

Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo ütles, et kui arendajalt tuleks lepingu järgi Hiiumaa edendamiseks raha, siis omavalitsuse jaoks lepinguga rahalisi kohustusi ei kaasne.

"Meie kohustused, kui tuulepark tuleb, on väga minimaalsed ja need on kõik pehmed variandid - teavitustöö, rohkem inimesi teavitada, nõustada ja nii edasi, kõik see pool. Meil ei ole ühtegi materiaalset kohustust," kinnitas Ojasoo.

Koostööleping läheb Hiiu vallavolikogus hääletamisele 20. aprillil.