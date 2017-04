Konnade kevadränne toob kaasa vajaduse neid üle maanteede aidata

Kolmapäeva õhtul paigaldati Viljandimaal Võrtsjärve ääres maanteele ka esimesed konnatõkked. Koos talgujuhi Henry Timuskiga käis tõkkeid paigaldamas kolm vabatahtlikku. Ilm oli üsna jahe, konnad teele ei kippunud ja eelistasid vaikselt sulistada maanteekraavis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Konnad talvituvad paremal pool teed ning sigima ja sööma tahavad minna vasakule poole teed. Kogu see ebaõnn ja õnnetus seisnebki selles, et tee jääb siia vahepeale ja autod sõidavad siin," selgitas Timusk konnatõkete paigaldamise vajadust.

Parim viis konnade autorataste alla jäämise vältimiseks ongi paigaldada tõkked, mida loomake ületada ei suuda.

"Igal õhtul või vajadusel üle päeva käivad siin vabatahtlikud talgulised, kes korjavad tõkke tagant need konnad kokku ja viivad üle tee," rääkis Timusk.

Ainuüksi viimase viie aastaga on vabatahtlikud aidanud üle tee umbes 75 000 konna, mis tähendab, et vähemalt need looduskaitse all olevad loomakesed jäid ellu.

Konnatalgutel kaasa lüüa soovijad peaksid ühendust võtma Eestimaa Looduse Fondiga, kuid projekti „Konnad teel" võib toetada ka Hooandja vahendusel.

"See raha lähebki täpselt nende samade tegevuste jaoks, mida me siin teeme, ehk korraldame tõkete panemist, vabatahtlike transporti ja teavituskampaaniaid," selgitas talgujuht.

Kui ilmaprognoos paika peab, algab suurem konnade ränne tuleval esmaspäeval.