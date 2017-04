USA tulistas Süüria lennuväebaasi pihta üle 50 tiibraketi

Üllatuslik rünnak märgib rabavat pööret president Donald Trumpile. Presidendikandidaadina hoiatas ta, et USA taganeb nüüd juba seitsmendat aastat käivast Süüria kodusõjast sootuks.

Valge Maja ametniku sõnul tulistasid kaks Vahemerel paiknevat USA sõjalaeva välja 59 Tomahawk-tüüpi tiibraketti, mis tabasid sihtmärgiks võetud Shayrati õhuväebaasi Süürias. USA on veendunud, et teisipäevane keemiarelvarünnak sai alguse just sellest baasist.

"Seda baasi seostati Süüria režiimi keemiarelvaprogrammiga ning on otseselt seostatud jubedust tekitanud keemiarelvarünnakuga 4. aprillil," ütles Valge Maja ametnik. Ta lisas, et Ühendriigid on oma hinnangutes veendunud ka selles, et Assadi režiim kasutas rünnakus keemiarelvana närvigaasi, mis vastab olemuslikult sariinile.

Raketid tulistati välja laevadelt USS Porter ja USS Ross, mis kuuluvad USA mereväe kuuendasse laevastikku ning mis paiknevad Vahemere idaosas.

USA ametniku sõnul olid tiibrakettide konkreetseks sihtmärgiks õhuväebaasi hoovõturajad ja baasis paiknevad lennukid.

.@POTUS "Tonight, I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched." (1/2) — Sean Spicer (@PressSec) April 7, 2017

Trump üllatas

President ei avalikustanud rünnakuid eelnevalt, ehkki nii tema kui teised riikliku julgeoleku ametnikud tegid neljapäeval tavapärasest märgatavalt jõulisemaid avaldusi Süüria režiimi vastu.

"Arvan, et mis juhtus Süürias, on üks tõeliselt erakordne kuritegu ning see ei oleks tohtinud aset leida ning sel ei oleks tohtinud lasta aset leida," ütles Trump ajakirjanikele presidendilennuki Air Force One pardal teel Floridasse, kus ta kohtub kahel päeval Hiina presidendi Xi Jinpingiga.

Rünnak leidis aset ajal, mil Trump võõrustab Xid, kellega loodab lahendada teise USA julgeolekudilemma, nimelt Põhja-Korea tuumaprogrammi.

Trumpi sõjaline tegevus Süürias võib olla signaaliks Hiinale, et vastne Ühendriikide president ei karda astuda ühepoolseid sõjalisi samme, isegi sel juhul, kui olulised suurriigid nagu Hiina seisavad tema huvide teel ees.

Venemaa hoiatas Ühendriike sõjategevuse eest Süürias

Venemaa hoiatas neljapäeva hilisõhtul ÜRO-s Ühendriike, et kui Washington kavatseb Süüria vastu astuda sõjalisi samme, võivad sel olla "negatiivsed tagajärjed".

"Kogu vastutus, kui sõjaline tegevus peaks aset leidma, lasub nende õlul, kes algatasid taolise küsitava, traagilise ettevõtmise," ütles Venemaa suursaadik ÜRO-s Vladimir Safronkov ajakirjanikele pärast Julgeolekunõukogu suletud uste taga peetud Süüria-teemalist istungit.

Safronkovi sõnul oli ta olnud kohtumisel "avameelne", öeldes nõukogule: "Me peame mõtlema negatiivsetele tagajärgedele."

"Vaadake Iraaki, vaadake Liibüat," ütles ta viitega lääneriikide sekkumisele neis riikides, kus on vallandunud aastatepikkune kaos.

Clinton: USA peaks Assadi lennuväljad "hävitama"

Ühendriigid peaksid "hävitama" Süüria valitsuse lennuväljad, ütles endine välisminister Hillary Clinton neljapäeval, kui Washington ähvardas vastata arvatavale keemiarünnakule Süürias sõjalise käiguga.

"Usun jätkuvalt, et oleksime pidanud kehtestama lennukeelutsooni," ütles Clinton New Yorgis naisteemadele keskenduval konverentsil Women in the World Summit. "Leian, et me oleksime pidanud olema rohkem valmis seisma vastu [president Bashar al-] Assadile."

Presidendivalimistel Donald Trumpile kaotanud Clintoni sõnul on Assadi õhujõud "põhjustanud kõige rohkem tsiviilelanike surma, mida oleme näinud läbi aastate ning mida nägime ka viimastel päevadel".

"Usun veendunult, et me oleksime pidanud ja jätkuvalt peaksime hävitama tema lennuväljad ning takistama tal neid kasutamast süütute inimeste pommitamiseks," lisas Clinton tormilise aplausi saatel.

Clinton ütles seda oma esimesel avalikul usutlusel pärast paljude jaoks šokeerivat kaotust Trumpile.

Trump hoiatas varem neljapäeval, et "midagi peab juhtuma" vastuseks arvatavale keemiarünnakule, milles hukkus vähemalt 86 inimest ning mis vallandas üleilmse raevu.