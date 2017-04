Tsahkna kutsus erakonnakaaslasi "toiduahelat katkestama"

"Ükski erakond ei saa olla pelgalt poliitikute töökohtade ning toiduahela tagaja. Hirm kaotada oma koht võimupüramiidis halvab ka kõige suuremate unistustega inimese," märgib Tsahkna reedel Postimehes avaldatud kirjutises.

"Seepärast ma loodan, et laupäeval toimuv erakonna volikogu toetab minu ettepanekut muuta meie juhtorganite valimissüsteem avatuks, lihtsaks ja kõigile erakonnaliikmetele kättesaadavaks. Muudaks meie valimised samasuguseks, kui seda on riigikogu või kohalike omavalitsuste valimised. Ma tean, et see on keeruline, sest nende inimeste jaoks, kes praegu erakonda juhivad, võib see tähendada karmi konkurentsi ja toiduahela katkemist. Kuid teisiti ei saa, sest meil on vastutus Eesti ees."

Tsahkna soovib oma ettepanekutes vähendada juhatuse koosseisu, lubada elektroonilist hääletamist, erakonna aseesimeeste valimist juhatuse liikmete hulgast ja sisevalimistel nelja hääle asemel ühe hääle lubamist.

Tsahkna soov on, et enne 13. mai suurkogu, kus valitakse uus esimees, aseesimees ja juhatus, koguneks 29. aprillil erakonna põhikirja muutev erakorraline suurkogu.