Leht: Nordica lõpetas majandusaasta 14,4 miljoni eurose kahjumiga

2017. aastal plaanib ettevõte kahjumit vähendada kuue miljoni euroni, kirjutab Eesti Päevaleht.

"2019. aasta on see maagiline piir, kus me plaanime nulli või väiksesse kasumisse jõuda, ja praegu liigume äriplaani järgi selle poole. 2017. aasta kahjumiks prognoosime juba kuus miljonit eurot,” ütles ajalehele Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm. „Praegune kahjum tähendab, et me oleme jätkusuutlikud. Sellest umbes pooles ulatuses on tegu investeeringutega, sest lennufirmat käivitades ei investeerita ehitusse või varasse, vaid inimestesse ja oskusteabesse. Me ei saa seda kapitaliseerida. Kui saaksime, siis oleks kahjum ühekohaline.”

Tamm tunnistas, et algselt oli seatud eesmärgiks mitte üle 15 miljoni miinust ja vahepeal tundus, et on võimekust väiksemakski arvuks, kuid aasta oli väga raske.

Nordica finantsjuht Ahto Pärl selgitas ajalehele, et sel aastal võimaldab kahjumit üle poole võrra vähendada lennufirma mahtude kasv ning enam ei pea ka kõiki teenuseid sisse ostma, kui ise tegemine ära tasub. "Nii näiteks annab lennukipargi kasvatamine kuuelt lennukilt 14 peaaegu miljon eurot kokkuhoidu puhtalt üldkulude pealt. Näiteks suudab Nordica juba ise piloote välja koolitada, selleks vajalikud sertifikaadid on olemas.”

Sügisest hakkab Nordica tütarfirma Regional Jet lepingu alusel reisijad ette vedama Rootsi lennundushiiule SAS-ile ja Bombardier CRJ-ide kõrvale lisandub teinegi lennukitüüp ATR, mis sobib lühilendudeks 500 kilomeetri raadiuses. Just nelja turbopropellerlennukit ATR72-600 nägi SAS-i hange ette ja need tuleb nüüd teenuse osutamiseks ka hankida.

Seega on Nordica plaan aasta lõpuks lennata oma liinidel kuue lennukiga, kolme-nelja lennukiga tehakse allhanget LOT Polish Airlinesile ja neljaga SAS-ile.