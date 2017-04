Loodetud neljarealine tee asendub Jõhvi-Narva lõigul säästuvariandiga

Maanteeameti kinnitusel ei välista see siiski tulevikus neljarealist ühendust, kui kasvav liiklustihedus seda nõuab, kirjutab ajaleht Põhjarannik.

Maanteeamet põhjendas kaheksa aasta eest neljarealise tee vajadust sellega, et praegune tee Jõhvist Narva on kurviline ja ohtlik ning peaaegu igal selle teelõigu kilomeetril on 15 aasta jooksul olnud vähemalt üks liiklusõnnetus, millest mõnigi on nõudnud mitu inimelu.

Maanteeameti planeeringute osakonna juhataja Andres Urmi sõnul nähakse endiselt vajadust tõsta Jõhvi–Sillamäe ja Sillamäe–Narva lõikude liiklusohutustaset. Selle saavutamiseks on plaanis sõidusuundade eraldamine ja ohutumate möödasõiduvõimaluste tagamine.

Maanteeameti andmetel jäi Jõhvi–Sillamäe lõigul keskmine liiklussagedus eelmisel aastal vahemikku 6500–7500 autot/ööpäevas ning Sillamäe–Narva lõigul vahemikku 5500–7500 autot/ööpäevas. Urmi hinnangul ei ole liiklussagedusest lähtuvalt 2+2 maantee praegu majanduslikult tasuv.

2+1 variant on umbes poole odavam.

“Võib eeldada, et 20 aasta perspektiivne liiklussagedus, mis on projektilahenduse koostamise aluseks, on samuti vähem kui umbes 14 500 autot/ööpäevas, mis nõuaks 2+2 ristlõikega tee kavandamist,” selgitas Urm ajalehele.

Täpsemad liiklusuuringud ja liiklusprognoosid koostatakse projekteerimise käigus. “Kui nende tulemustest selgub, et maantee vajaks lõiguti 2+2 ristlõike kasutamist, siis seda projekti koosseisus ka kaalutakse. 2+1 maantee kavandamisel kasutame lahendust, mida oleks võimalik liiklussageduse kasvu korral laiendada 2+2 ristlõikega teeks. Seega ei ole 2+1 rajamisel välistatud selle hilisem arendamine 2+2 ristlõikega teeks,” kinnitas Urm.

Maanteeamet lähtub teehoiu kavandamisel vabariigi valitsuse heaks kiidetud riigimaanteede teehoiukavast, mille järgi Jõhvi–Narva lõigu arendus on kavandatud aastateks 2023–2027. Jõhvi–Sillamäe ja Sillamäe–Narva projektid peaksid valmima aastatel 2018–2019 ning seejärel on võimalik alustada maade võõrandamist.

Jõhvi vallavanem, Narva endine linnapea Eduard East hindas, et 2+1 sõidurajaga maantee toob mingi leevenduse, aga pikas perspektiivis poleks see siiski mõistlik lahendus.

“Vaatamata sellele, et suhted Venemaaga pole praegu suurepärased, on tegu olulise transiitteega. Kiire kohalejõudmine Tallinnast on oluline ka ettevõtjatele, kes on siia investeerinud. Kui räägime kiirest sõidust, siis tänapäeva ajaarvestus on teistsugune,” tõdes East.