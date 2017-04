Putin: USA rünnak Süüriale on illegaalne ja kahjustab suhteid Venemaaga

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Putin, kes on Süüria presidendi Bashar al-Assadi vankumatu liitlane, peab USA tegevust väljamõeldud ettekäändel korraldatud agressiooniks iseseisva rahva vastu ning küüniliseks katseks juhtida maailma tähelepanu Iraagi tsiviilisikute surmadelt mujale, vahendas Reuters.

"Samuti loob USA käik Peskovi hinnangul tõsise takistuse rahvusvahelise terrorismivastase koalitsiooni loomiseks."

Peskovi sõnul ei usu Venemaa, et Süürial on keemiarelvi. Samuti loob USA käik tema hinnangul tõsise takistuse rahvusvahelise terrorismivastase koalitsiooni loomiseks.

RIA uudisteagentuuri teatel ütles Vene riigiduuma kaitse- ja julgeolekukomitee juht Viktor Ozerov, et nüüd nõuab Venemaa, et juhtunu arutamiseks tuleks kiiresti koguneda ÜRO Julgeolekunõukogul.

Venemaa riigiduuma saadik Dmitri Sablin ütles Interfaxile, et tema allikate andmetel ei saanud USA reedeses rünnakus ükski venelane viga.

Lisaks Venemaale on USA rünnaku Süüria lennubaasile mõistnud hukka ka Iraan, kes nimetas seda destruktiivseks ja ohtlikuks.

"Sellised meetmed tugevdavad Süürias terroriste ja muudavad olukorra Süürias ja regioonis keerulisemaks," ütles Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Bahram Qasemi.

Kaks Vahemerel paiknevat USA sõjalaeva välja tulistasid reedel välja 59 Tomahawk-tüüpi tiibraketti, mis tabasid sihtmärgiks võetud Shayrati õhuväebaasi Süürias. USA on veendunud, et teisipäevane keemiarelvarünnak sai alguse just sellest baasist.