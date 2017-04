Laaneots: Assad ja Putin tunnistavad ainult toorest jõudu

"Kui kaua võib Assadiga mängida? Kui kaua võib mängida Venemaaga ja lubada tal teha, mis tal iganes pähe tuleb? See on täiesti õiguspärane löök ja seda on toetanud ka teised lääneriigid," ütles Laaneots ERR-ile.

Laaneotsa sõnul viisid ameeriklased rünnaku läbi väga tsiviliseeritult, hoiatades venelasi, kes kasutavad ka seda lennuvälja, kaks tundi ette.

Erukindrali sõnul on rünnaku eesmärk hävitada infrastruktuuri, Homsi lähedal asuv baas on üks põhilisi Süüria lennuväe rajatisi.

"Rünnak oli õige vastus. Ei Venemaa ega Assad ei tunnista midagi peale toore jõu. Ja venelased on ise süüdi selles, et nad "katavad" Assadi, kes on tegelikult timukas ja rahvusvaheline kurjategija," hindas Laaneots.

Laaneots tuletas meelde, et kodusõjas, mis algas kevadsuvel 2011, on Assadi käe all hukkunud ligi pool miljonit inimest. Ta leiab, et al-Assad peaks minema rahvusvahelise tribunali alla ja saama õiglase karistuse inimsusvastaste kuritegude eest.

Laaneotsa hinnangul hakkab usa president Donald Trump ja tema lähikond aru saama, kes on Vladimir Putin on ja mis on Vene riigipea ambitsioon.

Putini tegevust Süürias iseloomustab Laaneotsa arvates asjaolu, et pärast septembrit 2015, mil Venemaa viis sinna oma lennuväe kontingendi, on ligi 11 000 lahingulennust vähem kui 20% olnud ISISe vastu.

"Kõik muu on Assadile opositsiooniliste grupeeringute vastu. On aru saada, keda toetab isand Putin," sõnas Laaneots.

USA tulistas ööl vastu reedet Vahemere laevastiku laevadelt Süüria lennuväebaasi pihta vastuseks keemiarünnakule üle 50 Tomahawk tiibraketi.

Valge Maja ametniku sõnul tulistasid kaks Vahemerel paiknevat USA sõjalaeva välja 59 Tomahawk-tüüpi tiibraketti, mis tabasid sihtmärgiks võetud Shayrati õhuväebaasi Süürias. USA on veendunud, et teisipäevane keemiarelvarünnak sai alguse just sellest baasist.