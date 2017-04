Hanso: enam ei ole mõtet USA-Vene tehingutest rääkida

"Kui me mingil hetkel vaatasime väga tähelepanelikult seda, kas Trump tahab Venemaaga mingisugust deal' i teha ja me kõik muretsesime selle üle, kuna me ei teadnud missugune või mis teemadel see deal võiks olla, siis tänaseks ma arvan me oleme selle probleemi kaugele seljataha jätnud," rääkis Hanso reedel BNS-ile.

"Näha on, et reaalsus, võimu reaalsus on Trumpile täies ulatuses kohale jõudnud. Et enam ei ole valimiste-eelne periood, vaid nüüd tuleb võtta vastutus ja näha maailma nii nagu ta on, ümbritsetuna faktidest, mitte nii nagu seda soovitakse näha. Minu meelest julgeb Trump Venemaaga väga konkreetselt vastasseisu minna, sajaprotsendiliselt ja mingit deal' i siit küll minu meelest praegu paista ei ole," märkis Hanso.

Tema hinnangul on tekkinud USA-Vene suhetes uus olukord.

"Sest Ameerika Ühendriigid ei ole nii jõulist käitumist seni Süürias endale lubanud, et nad lähevad otse Süüria valitsuse vastu. Ja see ei eskaleeri mitte ainult USA ja Süüria, vaid ka USA ja Venemaa suhteid. Sest teatavasti Venemaa on selle igal tasemel, kaasa arvatud [Vene president Vladimir] Putinini välja hukka mõistnud," ütles riigikaitsekomisjoni juht.

"Ja tegelikult on hoolimata sellest, et USA teavitas Venemaad oma rünnakust tiibrakettidega kahelt sõjalaevalt, siis loomulikult nõu nad ei küsinud. Ehk siis nad ei koordineeri, vaid teavitavad. Ja lähevad ka otsesesse konfrontatsiooni Venemaaga," märkis sotsiaaldemokraat Hanso.

Ameerika Ühendriigid tulistasid ööl vastu reedet enam kui poolsada tiibraketti Süüriasse, kättemaksuks arvatava keemiarünnaku eest tavakodanike vastu, ütlesid USA ametnikud; tegemist oli Washingtoni esimese otsese sõjalise rünnakuga Süüria valitsuse vastu ning president Donald Trumpi kõige jõulisema sõjalise käsuga riigipeaks saamise järel.