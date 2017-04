Microsofti ähvardab uus monopolisüüdistus

Mitmed turvatarkvaratootjad on Euroopa Komisjonile Microsofti peale kaevanud ja üks neist on koostamas ametlikku monopolivastast taotlust.

Euroopa Liidu konkurentsi peadirektoraadi (DG COMP) kõrge ametnik rääkis EUObserveri teatel, et vähemalt kolm turvatarkvaratootjat on korduvalt kohtunud ELi esindajatega seoses väitega, et Microsoft oma turupositsiooni ära kasutab.

Ettevõtted on allika sõnul väga pahased ja peatselt võidakse esitada ka ametlik kaebus.

Vene ettevõte Kaspersky Lab, mis on tulude poolest maailma suuruselt neljas viirusetõrjemüüja, valmistab ette avalduse esitamist, kinnitas firma esindaja. Vaidluse keskmes on Microsofti viimase operatsioonisüsteemiga vaikimisi kaasa tulev tasuta turvatarkvara lisandus Defender.

"Meie arvates on Microsoft kasutanud ära oma domineerivat positsiooni operatsioonisüsteemide turul, et luua oma tootele konkurentsieelis," kirjutas Kaspersky Labi juht Jevgeni Kaspersky hiljuti oma blogis.

Ta põhjendas, et Microsoft määrib Defenderit kasutajatele kaela ja see nõrgendab arvutite kaitstust küberrünnakute eest, sest rikub sõltumatute turvatoodete arendajate huve.

Kaspersky kaebuse tõttu algatas Venemaa konkurentsiamet mullu novembris Microsofti suhtes ametliku uurimise.

Teised Euroopa tarkvaraettevõtted kinnitavad, et nad teevad Euroopa Komisjonis lobitööd, et Microsofti konkurentsitaktikat lähemalt uuritaks. Mõned kavatsevad ka ametliku kaebuse esitada, kuid seni on sellega viivitatud, sest see võib osutuda väga raha- ja ajakulukaks.

Anonüümsust palunud ettevõtte esindaja ütles, et nad eelistavad pigem DG COMPiga dialoogi pidada, kui avalikult Microsofti süüdistada.

Ettevõtete rahulolematus tuleneb sellest, et Microsoft esitleb nende hinnangul oma tarkvara kui Windowsi komponenti.

2012. aastal kaotas Microsoft Euroopa Komisjoni algatatud konkurentsiuurimise ning sai ühe miljardi euro suuruse trahvi selle eest, et oli Windowsi operatsioonisüsteemi integreerinud oma Media Playeri ja Internet Exploreri tarkvara.

DG COMPi esindaja kinnitas, et komisjon on teadlik Microsofti konkurentsitaktikast, kuid praegu on komisjoni fookuses Google ning tugevamate seisukohtade võtmiseks oodatakse ametlikku kaebust konkurendilt.

Microsoft Europe ei soovinud teemat kommenteerida.