Ratase hinnangul andis USA õigustatud vastulöögi

"Keemiarelva kasutamine pole põhimõtteliselt aktsepeeritav. See mida Assad tegi oli, et hukkusid süütud inimesed, sealhulgas lapsed," ütles Ratas ERR-ile.

Ratas märkis, et ameeriklased on praeguseks väga kindla ja selge sõnumiga oma tegevusjoonist muutnud.

"Usun, et kõigi soov on leida rahumeelne lahendus," märkis Ratas.

Keskerakonna esimehest peaminister lisas, et rahumeelne lahendus pole siiski võimalik, kui Assad keemiarünnakuid läbi viib ning kõik demokraatlikud riigid peaksid mõistma, et see on punane joon, millest üle ei astuta.

Keskerakondlasest europarlamendi saadik Yana Toom reageeris teravalt Ratasega samal positsioonil oleva välisminister Sven Mikseri öeldule, et Süüria ründamine oli asjakohane ja vajalik.

Toom nimetas ründamist läbikukkumiseks ja rahvusvahelise õiguse rikkumiseks, nimetades välisministrit lolliks.

Ratas ütles Toomi seisukohti kommenteerides, et kogu valitsus kannab koos vastutust Eesti riigi juhtimisel. "Valitsuse liikmete pädevuses pole alust kahelda. Tunnustan välisminister Sven Mikseri tegevust Eesti välispoliitiliste huvide kaitsmisel ja edendamisel."