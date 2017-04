Riigieelarve on ka varasemalt miinuses olnud

Kuigi eelmised valitsused on rääkinud eelarve tasakaalus hoidmise tähtsusest, pole ka neil see alati õnnestunud. Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) majandusprofessor Rainer Kattel ei pea tasakaalus eelarvest kümne küünega kinni hoidmist vajalikuks ega põhjendatuks.

Uus valitsusliit on teadlikult murdmas seni püsinud dogmat, et riigieelarve peab püsima tasakaalus.

Siiski ei ole ka viimase kümne aasta jooksul õnnestunud valitsustel erineval põhjusel alati eelarvetasakaalu hoida.

Kattel: mitteinvesteerimine ei ole parem kui võlg

TTÜ majandusprofessor Rainer Kattel leiab, et iga hinna eest eelarvetasakaalu hoidmine polegi põhjendatud ega tingimata eeskujulik käitumine.

"Selles iseenesest midagi negatiivset ei ole – kui seda investeeritakse tulevikku, siis on see ju ainult positiivne. Tänased Euroopa reeglid võimaldavad mingil määral seda eelarvet ka negatiivseks viia. Ma tabuna seda ei näe," kommenteeris Kattel ERR.ee-le.

Katteli hinnangul on eelarvega vajaduspõhiselt toimetamine mõistlik ka euroopalik tava.

"Kui seni oleme arvanud, et võlg on tuleviku arvelt elamine, siis ka mitteinvesteerimine on tulevastele põlvedele halvema olukorra võimaldamine."

"Me oleme olnud paavstilikumad kui paavst ise varasemalt, nüüd saame mõistlikku euroopalikku poliitikat teha, sõltuvalt sellest, kuidas majanduse käeekäik parasjagu on. Kui vaatame Eesti majanduse kasvunumbreid, siis kiita seal ei ole. On mitmeid väljakutseid, kuhu investeeringuid on vaja teha, paljusid neist ei saa edasi lükata," põhjendas Kattel.

Sellisteks valdkondadeks peab ta tehnoloogiat ja haridust, mis tulevikule enim pikaajalist mõju arendavad. Samuti vajaks tema hinnangul investeeringuid regionaalne areng ja taristu.

"Näiteks mis puudutab nii tööstusettevõtete loomist Viljandisse või Paidesse, millega riik võiks olla ühel või teisel moel seotud," ütles Kattel. "Täna on Eestis kõige madalam riigivõg Euroopas. Kui seni oleme arvanud, et võlg on tuleviku arvelt elamine, siis ka mitteinvesteerimine on tulevastele põlvedele halvema olukorra võimaldamine."