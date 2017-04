Belgia loobus terrorismisüüdistusest Antwerpeni kihutaja vastu

39-aastane raskes joobes Tuneesia juurtega Prantsusmaa kodanik Mohammed R. kihutas autoga läbi Meiri ostutänava, kuid inimestel õnnestus sõiduki eest ära hüpata ja keegi viga ei saanud, vahendas Reuters.

Prokuratuur teatas, et nad ei ole leidnud tõendeid, mis lubaks 23. märtsil juhtunu asjus terrorismisüüdistust esitada.

Mohammed R.-i süüdistatakse jätkuvalt relvade omamises ja joobnuna juhtimises ning politsei pikendas tema kinnipidamist veel ühe kuu võrra.

Antwerpeni linnapea ja üks Belgia rahvuslaste juhte on pälvinud kriitikat, et ta kohe pärast juhtunut pressikonverentsi kokku kutsus ja teatas, et võimud nurjasid terrorirünnaku.

Päev enne intsidenti lasi Suurbritannia politsei maha mehe, kes oli Londonis Westminsteri sillal oma autoga kümnetele inimestele otsa sõitnud ja viis inimest tapnud.