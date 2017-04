Saksamaa tahab äärmuspartei riiklikku rahastamist seadusega takistada

Siseminister on saatnud parlamendiparteide juhtidele plaani lõpetada selliste parteide rahastamine, mis õõnestavad Saksa demokraatiat, vahendas Politico.

De Maiziere sõnul on raske taluda, et NPD-d rahastab riik.

Muudatuse jõustumiseks on sellele vaja parlamendi ülem- ja alamkoja kahe kolmandiku saadikute toetust.

Saksamaa seaduste järgi saavad riigilt toetust kõik poliitilised parteid, mis koguvad üleriigilistel ja Euroopa valimistel vähemalt 0,5 protsenti häältest.

2015. aastal sai NPD 1,3 miljonit eurot toetust. Parlamendis nad esindatud ei ole, kuid nende liikmeid on kohalikes esinduskogudes ning üks liige ka Euroopa Parlamendis.

Jaanuaris otsustas Saksamaa kõrgeim kohtuaste ehk põhiseaduskohus, et NPD-d ei keelustata. Kohus leidis küll, et NPD põhimõtted on inimsust alavääristavad, rassistlikud ja juudivastased ning et partei eesmärgid on vastuolus põhiseadusega, kuid keelustamiseks kohtu hinnangul sellest ei piisa.

Põhiseaduskohtu arvates on NPD niivõrd nõrk, et pole mingeid tõendeid või märke sellest, et partei suudaks ohtlikud eesmärgid ellu viia.