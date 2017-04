Enam kui 200 Euroopa turismiportaali eksitasid tarbijaid

Euroopa Komisjon uuris koostöös liikmesriikide tarbijakaitseametitega kokku 352 turismiportaali, mis pakkusid näiteks hotellitubade või lennupiletite hinnavõrdlust ja broneerimisvõimalust.

Neist koguni 235 eksitasid tarbijaid. Euroopa Komisjon uuris 26 liikmesriigi ettevõtete lehti, kuid ei avaldanud, millised neist valeinfot avaldasid.

Euroopa Komisjon andis veebilehtede omanikele korralduse eksitav info lehelt eemaldada ning hoiatas, et kui seda ei tehta, astutakse järgmised sammud.

Üheks levinumaks probleemiks oli liiga suure soodustuse näitamine - tegelikult tuli inimesel maksta rohkem kui talle esialgu näidati.

Samuti väideti tihti, et alles on vaid üksikud hotellitoad või lennupiletid, kuigi polnud aru saada, millele see väide tugines. Mõnedel lehtedel oli välja toodud klientide kiitvad hinnangud, mis ei tundunud usutavad.