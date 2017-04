Stockholmi kesklinnas sõitis veok rahva sekka

"Saime kell 14.53 erakorralise väljakutse, et mõned inimesed on teisi vigastanud Drottninggatanil Klarabergsgatani lähistel. Nüüd oleme kohapeal ja tegeleme sellega," ütles politsei pressiesindaja SVT Nyheteri ja The Locali teatel.

Üks pealtnägijaid rääkis Rootsi televisioonis, et väike veok sõitis Drottninggatanil otse inimeste suunas.

"Kõndisime mööda Kungsgatanit Drottninggatani suunas ja kuulsime veoki häält. Kõndisime mööda ja nägime kaht inimest maas lamamas. Veok sõitis mööda Drottninggatanit edasi, aga me ei näinud, kuhu ta läks," lausus ta.

Politsei ei kommenteerinud, kas juhtunu võib olla seotud terrorismiga või mis sai edasi veokist.