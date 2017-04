"Saime kell 14.53 erakorralise väljakutse, et mõned inimesed on teisi vigastanud Drottninggatanil Klarabergsgatani lähistel. Nüüd oleme kohapeal ja tegeleme sellega," ütles politsei pressiesindaja SVT Nyheteri, Reutersi ja The Locali teatel.

Rootsi Raadio kohapeal viibiv reporter ütles, et hukkunud on usutavasti vähemalt kolm inimest ning mitu vigastatut viidi kohapealt ära kiirabiautoga. Meedikud abistavad pealtnägijate sõnul haavatuid otse tänaval ning näha võib ka inimesi, kes on tekiga kaetud.

Rootsi politsei väljastas hoiatuse vältida Stockholmi kesklinna. Kogu linna metrooliiklus on suletud.

"On vigastatuid, kuid meil ei ole andmeid nende vigastuste ulatuse ja haavatute arvu kohta," teatas Stockholmi politsei.

Üks pealtnägijaid rääkis Rootsi televisioonis, et väike veok sõitis Drottninggatanil otse inimeste suunas.

"Kõndisime mööda Kungsgatanit Drottninggatani suunas ja kuulsime veoki häält. Kõndisime mööda ja nägime kaht inimest maas lamamas. Veok sõitis mööda Drottninggatanit edasi, aga me ei näinud, kuhu ta läks," lausus ta.

Sündmuskohal tehtud fotolt on näha, et veoki teekond lõpes Ahlensi kaubamaja seinaga põrkudes.

Suursaadik: hoidke kesklinnast eemale

Eesti suursaadik Stockholmis Merle Pajula ütles ERR-i raadiouudistele, et esialgsetel andmetel ei ole eestlasi ohvrite seas tuvatatud.

Pajula rõhutas, et kõik, kes Stockholmis praegu on, hoiduksid kesklinnast eemale ja arvestaksid ka sellega, et metroo ei sõida hetkel ja teatud piirkonnad on liiklusele suletud. See on kaasa toonud ka suured ummikud.

Kommentaar sündmuskohalt

Stockholmis sündmuskoha vahetus läheduses viibiv endine diplomaat Eimar Rahumaa ütles ERR-i raadiouudistele, et kesklinnas valitseb kaos.

"Siin on päris paras kaos kesklinnas, sest umbes 40 minutit tagasi veoauto sõitis inimhulga sisse," ütles Rahumaa, kelle sõnul on mõnedele maas lebavatele inimestele tekid peale pandud.

Rahumaa rääkis, et õhus on helikopterid ja kohapeal on politsei buss, mille valjuhäälditest öeldakse inimestele, et nad ei läheks metroosse.

Korrakaitsjad on saanud teavet võimaliku tulistamise kohta, kuid sellel infol ei ole veel ametlikku kinnitust.

Politsei teatas, et käsitleb juhtunut kui võimalikku terrorirünnakut.