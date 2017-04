Stoicescu: raketirünnak saatis sõnumi ka Venemaale

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu ütles, et USA president Donald Trump saatis raketirünnakuga Süürias sõnumi ka Venemaale. Stoicescu sõnul näitas Trump, et ta ei ole Obama, kes ei pruugi tegutseda.

"Ajendiks on loomulikult keemiarünnak Assadi õhuväe poolt tsiviilelanikkonna vastu. Sellisele barbaarsusele ei saa reageerimata jätta. /.../ Ühtlasi saadeti väga tugev sõnum ka Põhja-Koreale nii nagu ka Assadile, et meiega niimoodi ei mängita. On reeglid, millest tuleb kinni pidada," ütles Stoicescu "Aktuaalse kaamera" stuudios.

See rünnak pidi Stoicescu sõnul näitama ka seda, et president Trump on võimeline väga kiiresti ja väga otsustavalt tegutsema.

Samas oli see ka sõnum Venemaale, mis puudutab Süüria tulevikku, et võtke meid tõsiselt, et Trump ei ole enam Obama, kes ei pruugi tegutseda.

Samuti paneb see Stoicescu sõnul Venemaad mõtlema ka artikkel viie osas. "Et ei maksa seda provotseerida ja et president Trump tõepoolest on võimeline kiiresti ja otsustavalt tegutsema," lausus teadur.