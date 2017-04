"Aktuaalne kaamera": kevadised põllutööd on alanud

Kevad on käes ja ka kevadised põllutööd alanud. Esimeste seas mindi tänavu põllule Järvamaal osaühingus Estonia, kus korraga on käsil kevadkünd, läga laotamine ja mineraalväetiste külvamine.

Kui eelmisel kevadel tuli Estonias maasse künda ja üle külvata 300 hektarit talivilja, siis tänavu võib põllumees kergendatult hingata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Taliviljad on väga hästi talvitunud, ei ole mitte midagi häda. Lumiseent ei ole meil, väga minimaalselt, väga üksiku koha peal. Üldiselt kõik on alles, isegi ei ole veekahjusid," ütles agronoom Tarmo Ivask.

Küsimusele, kas käivad ka ettevalmistused kevadkülviks, vastas Ivask jaatavalt.

"Käivad küll. Laotame läga ja harime lägalaoturiga maad. Järgmisel nädalal alustame kevadkülvi," lausus ta.

Estonias on tänavu kevadist külvipinda 3200 hektarit. Põllumehe aasta on alanud optimistlikult, sest ka piima kokkuostuhind on tõusnud.