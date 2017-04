Kelam rahutust IRL-ist: Tsahkna on teinud head tööd

Euroopa parlamendi saadik, IRL-i eestseisuse liige Tunne Kelam ütles videointervjuus ERR-ile, et IRL-i esimees Margus Tsahkna on teinud oma tööd hästi, tal on hea maine rahvusvahelisel tasandil.

Rääkides Tsahkna võimalikust väljavahetamisest ütles Kelam, et küsimus on pigem, kas ja millal seda teha. Otsuse peab langetama laupäeval kogunev erakonna volikogu.

IRL-i reitingu drastilise languse taga näeb Kelami seda, et viimastel Riigikogu valimistel püüdis erakond suurte teemadega oma toetajaskonda laiendada, kuid selle käigus ähmastusid IRL-ile omased väärtused, mis lasti uutel, esile kerkinud jõududel üle võtta.

"Kogu valik on selle vahel, kas me jätkame rutiinis, orienteerume järgmistele valimistele; püüame leida popimaid, väga lihtsustatud loosungeid, mis tegelikult midagi ei tähenda; võita hääli ja siis jälle jätkata sama koosseisuga või käituda riigimehelikult. See tähendab oma otsustes, oma programmides tegutseda järgmise põlvkonna nimel. Tegutseda kümme, viisteist, kakskümmend aastat ette. Kes seda paremini suudab tänapäevases Eestis, see on ka tulevikuerakond. Sellel on rahva usaldus," sõnas Kelam.

IRL-i volikogu otsustab laupäeval, kas ja millal Margus Tsahkna esitatud põhikirja muudatused hääletusele tulevad. Paika pannakse ka see, millises vormis ja millal suurkogu koguneb.