Pentagon ärgitas Venemaad sõjalised kanalid avatuna hoidma

Nõndanimetatud dekonfliktliin on olnud elusid päästev, kuigi ebatäiuslik vahend sestsaadik, kui Venemaa 2015. aastal president Bashar al-Assadi toetuseks konflikti sekkus.

Kuigi Ühendriigid kasutasid kuuma liini, et Venemaad raketilöögist Assadi õhuväebaasile teavitada, reageeris vihane Moskva sellele avaldusega, et ei kavatse enam ameeriklastega koostööd teha.

"Vene pool peatab USA-ga sõlmitud Süüria operatsioonide ajal intsidentide vältimise ja õhulendude ohutuse tagamise memorandumi kehtivuse," ütles Vene välisministeerium

Pentagoni pressiesindaja major Adrian Rankine-Galloway avaldas lootust, et Venemaa mõtleb ümber.

"Kaitseministeerium soovib endiselt dialoogi lennuohutuskanalit kaudu," märkis ta.

"See tuleb kasuks kõigile ospooltele, kes Süüria kohal opereerivad, et vältida õnnetusi ja valearvestusi ning me loodame, et ka Vene välisministeerium jõuab sellele järeldusele," lisas ta.

Tegemist on tavalise telefoniliiniga, mille USA poolel tegutseb vene keelt kõnelev kolonel ja mida on käivitamisest saadik kasutatud pea iga päev.

Moskva samm suurendab järsult riski pilootidele ja maa peal olevatele jõududele mõlemal poolel.