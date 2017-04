Vene ekspert: kui USA sõjategevuse lõpetab, võivad suhted taastuda

USA raketirünnak on kasulik vaid neile, kes ei taha, et Süürias oleks rahu, arvatakse Venemaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaasaegse riigiarengu instituudi direktor Dmitri Solonnikov ütles "Aktuaalsele kaamerale", et praegune teravnemine juhtus just pärast seda, kui USA esindaja ÜRO-s Nikki Haley ütles, et Assadi kukutamine ei ole enam USA peamine eesmärk.

"Tundub, et kellelegi see ei meeldinud. Ja selleks, et seda USA seisukohta, mis on lähedane Venemaa seisukohale, muuta oli vaja toime panna provokatsioon. See provokatsioon õnnestus," kommenteeris Solonnikov.

"Kui USA jätkab oma sõjategevust, kui olukorra teravnemine jätkub, teeb see lõpu kogu koostööle Venemaa ja USA vahel. Kui aga olukord peatub seal, kus ta praegu on, siis võib oodata, et 1-2 nädala pärast pinge ja kired lähevad alla, võib-olla tuleb ka selle keemiarünnaku rahvusvaheline uurimine. Ja pärast seda uurimist võib juba rääkida

uute kontaktide ja uue dialoogi loomisest," lisas ta.

Just dialoogi loomise eesmärgiga peaks järgmisel nädalal Moskvasse saabuma USA riigisekretär Rex Tillerson. Hetkel on teada, et vaatamata raketirünnakule tema visiiti pole tühistatud.