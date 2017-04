Kaitseministeerium võtaks ära ajateenistusest kõrvalehoidjate juhiload

Praegu võetakse aastas aega teenima üle 3000 kutsealuse ja näiteks eelmise talve lisaõppekogunemisel OKAS täideti 88 proltsenti ametikohtadest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näiteks eelmise aasta 3300 ajateenijast ei ilmunud teenistusse 187. Arstlikku komisjoni ei ilmunud tervelt 4000. Kaitseväeteenistuse osakonna juht Peeter Kuimet ütles, et ilmumata jätmine toob enesega kaasa trahvi kuni 360 eurot. See makstakse ära ning sellega sisuliselt ostetakse end vabaks. Nüüd esitab kaitseministeerium valitsusele karmima sanktsioonikava.

"Kui inimene ei täida talle pandud kohustust tulla näiteks arstlikku komisjoni või ajateenistusse, siis tekib küsimus, miks inimene peaks riigipoolset hüve - näiteks autojuhiluba kasutada teatud perioodi vältel," ütles Kuimet.

Enamus kutseid läheb praegu kohale posti teel. Uue kava järgi peaks kutsed loetama kätte saaduks, kui need on riigiportaali kaudu ära saadetud.

"Et meie noored saaksid läbi e-riigi kätte kutsed, et nad oleksid teadlikud, et me tõhustaksime oma tervisekomisjonide tööd, suudaksime saada infot e-tervise süsteemist ja purustame selle müüdi, et meie poisid on kehvema tervisega kui näiteks soome poisid," rääkis kaitseminister Margus Tsahkna.

Praegu jagunevad kutsealused kolmeks ja vaid üks kolmandik on teenistuseks kõlbulik. Võrdlusena Soomes on kõlblike osa kolmveerand. Kuimet on veendunud, et praegused tervisenõuete eeskirjad võimaldavad kutsealuseid liiga kergesti kõlbmatuks tunnistada.

"Puht numbriliselt oleks meil tegelikult vaja sellist süsteemi, kus 50-60% vastavad nõuetele ja tulevad teenistusse," märkis Peeter Kuimet.

Järgmisel aastal tõusevad viiendiku võrra ka reservõppekogunemistel päevatasud. 11-13aastased lapsed saavad tasuta osaleda Kaitseliidu noorte suvelaagrites.