Kinnipeetavate toitmine on pidevalt kallinenud

Nii näiteks maksab ühe arestialuse päevane toiduports Võrus 17 eurot. Haapsalus aga 13 eurot ning Pärnus 11 eurot. Suuremates linnades on kinnipeetavaid ning ka riigihankel toitlustust pakkuvaid ettevõtteid rohkem ning toidu hind jääb Tallinnas kuue euro kanti, Tartus maksab toidupäev neli ja pool eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jõhvis aga on toit hinnaga kaks ja pool eurot ning arestialuste Ida-Virumaale sõidutamine aitab toiduraha kokku hoida. Kõigest hoolimata ollakse kinnipeetavate toitlustamisega ikka tõsises miinuses.

Politseil on igal aastal arestimajade toitlustamiseks ette nähtud veidi üle poole miljoni euro.

Prognooside järgi läheb see eelarverida aga tänavu lõhki rohkem kui 300 000 euroga. Kahe aasta pärast on prognoositav lisakulu juba üle 400 000 euro ning on 2021. aastaks sama suur kui kogu praegune toitlustamise eelarve.

"Politsei ja Piirivalveametil on kokku 14 arestimaja üle Eesti, kõige odavam toitlustus on meil teenusena sisse ostetud täisteenusena ehk siis toidu valmistamine, pluss transport, Jõhvis, kus toitlustaja on Viru vangla ja kõige kallim Võrus, kus on ühe päeva maksumus 17 eurot," ütles politsei- ja piirivalveameti arendusosakonna vanemkomissar Paul Pihelgas.

Toitlustaja valitakse riigihankega ja väga suured käärid tekivad seetõttu, et väiksemates piirkondades napib nii riigihankel osalejaid ehk siis toitlustajaid ning ka arestialuste hulk on väiksem, mis omakorda teeb kalliks toiduportsjoni hinna. Jõhvi seevastu on PPA jaoks piltlikult öeldes kullaauk. Sealses arestimajas pakub süüa Viru Vangla ehk süüa teevad vangid ja toit saab lauale odavamalt, kui mujal. See on üks oluline põhjus, miks arestialused saavad viimasel ajal priiküüdi Ida-Virumaale.

"Ja, kuna praegusel hetkel näiteks Põhja prefektuuri arestimaja on pidevas täitumises ehk siis suurusjärgus 90-100 protsenti, siis me oleme eelmise aasta algusest läinud seda teed, et me transpordime kinnipeetuid Jõhvi arestimajja. Ja see suurusjärk on praegu juba 100 inimest, kes sinna on konvoeeritud," lisas Pihelgas.

Selline sõidutamine teisest küljest tõstab transpordi ja tööjõukulusid. Arestimaja asukate toitlustamiseks on praegu kulunud 192 000 eurot rohkem, kui eelarve ette näeb, selleks aastaks prognoositakse lisakulu juba üle 300 000. See kõik tuleb kinni maksta politsei põhitegevuse arvelt. Ning kasvutempot näitab nii arestipäevade arv kui ka toidu hind.

"Me oleme taodelnud aga lisafinantseeringut ei ole politsei- ja piirivalveamet saanud," sõnas Pihelgas.

Rahandusministeeriumist, kelle laual taotlus on, keegi kaamera eest teemat kommenteerima ei nõustunud. Küll vastati kirjalikult, et riigieelarvet puudutavad otsused teeb valitsus ühiselt ning aprilli lõuks lepitakse kokku kõikide valdkondade nelja aasta rahastamiskava. Siis selgub, kas lisaraha tuleb või mitte.

Siseministeerium vastas omakorda kirjalikult, et kui lisaraha ei leita, tuleb vajalik summa leida PPA põhitegevuste arvelt. Milliselt realt, jääb politsei enda otsustada.