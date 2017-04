Vastseliina piiskoplinnuse juures leiti sõjahaud

Vastseliina piiskoplinnuses käib parasjagu keskaja teemapargi rajamine, mille esimese etapina hakati ehitama palverändurite maja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Palverändurite maja saab olema siin samas, kus mina preagu seisan, kus kuu algul läksid tööd lahti. Väga pikalt siin kopp kaevata ei saanudki, esimese poole meetri pinnase äravõtmisel tulid siit välja skeleteid.

TÜ arheoloogiakabineti tehnik, luu-uurija Martin Malve ütles, et tgemist on väga erakordse leiuga, kuna varem Eestist on vaid leitud üks sõjameeste ühishaud.

Kogu loo muudab eriliseks ka tõik, et esmakordselt kasutati luustike modeleerimiseks 3D mudeli loomist, mis muudab dokumenteerimise kiiremaks ning võimaldab alati sündmuskohale tagasi pöörduda nii nagu see seal oli.

"Kui varem kasutati palju joonistamist, siis võrreldes joonistamisega on modelleerimine palju kiirem ja ühtlasi on see ka täpsem," lisas TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi doktorant Ragnar Saage.

Kokku oli hauas kuue inimese, nelja mehe, ühe naise ja ühe nooruki säilmed ning kolm eset.

"Ütleme, et varauusajal hästi palju garnisonidega liikus kaasas ka perekonnad, et enamasti see perekonnad võisid isegi mitmekordselt ületada seda garnisoni suurust, kes nendega kaasa liikus," sõnas Martin Malve.

Tõenäoliselt 16-17. sajandist pärit skelettidel olevad vigastused annavad ajaloolastele olulist teavat nii tolleaegsetest relvadest kui ka lahingute brutaalsusest

"Antud juhtum näitab, seda et tegemist on väga brutaalse sündmusega, et kui ka näiteks selle kolju puhul, mis mul siin käes on, siin me näeme nagu kolme suurt lõikehaava, et kõik need on olnud surmavad, et oleks piisanud neist ainult ühest," märkis Malve.

Sellega pole aga lugu lõppenud. Tõenäoliselt juba paari nädala pärast jätkuvad piiskoplinnuses arheoloogilised väljakaevamised ning pole välistatud et ühishaudu leidub veelgi.