Tartus algab kaarsilla remont

Rekonstrueerimise käigus remonditakse silla põhikonstruktsioonid ja laiendatakse silda mõlemalt poolelt meetri jagu, teatas Tartu linnavalitsus.

Välja ehitatakse uued peale- ja mahatulekud ning silla kesklinnapoolses osas ka kaldapromenaade ühendav sillaalune kergliiklustee. Samuti tulevad sillale uued valgustus- ja elektrisüsteemid. Kaarsilla remont kestab sügiseni ja uuenenud sild on kavas liikluseks avada oktoobris.

Remondiperioodil on Emajõe ületuseks võimalik kasutada kaht lähedalasuvat silda, Võidu silda või Vabadussilda.

Kaarsilda remondib AS TREV-2 Grupp, tööde maksumus on 779 967 eurot. Omanikujärelevalvet teeb AS Taalri Varahaldus ja rekonstrueerimisprojekti autor on OÜ Tinter-Projekt.