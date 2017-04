Tillerson: Venemaa reaktsioon valmistas pettumuse, kuid ei üllatanud

Pärast seda, kui USA tulistas Vahemere laevastiku laevadelt Süüria lennuväebaasi pihta vastuseks keemiarünnakule üle 50 Tomahawk tiibraketi, süüdistas Süüria presidendi Bashar al-Assadi liitlasest Venemaa USAd terroristide julgustamises. Tillerson nimetas seda pettumuseks, vahendas BBC.

"See näitab nende jätkuvat toetust Assadi režiimile ja eriti nende jätkuvat toetust režiimile, mis korraldab selliseid hirmuäratavaid rünnakuid oma rahva vastu," lausus riigisekretär.

"Seega on see minu jaoks väga pettumust tekitav, kuid kahjuks pean ütlema, et üldse mitte üllatav," lisas ta.

USA on alates 2014. aastast juhtinud koalitsiooni, mis Süürias džihadistide rühmitustele õhurünnakuid korraldab, kuid see oli esimene kord, kus sihtmärgiks on seatud valitsusväed.

Rünnak on pöördeks ka president Donald Trumpi jaoks, kes riigipeaks kandideerides hoiatas, et USA taganeb Süüria kodusõjast täielikult.