Kaljulaid: ELi abi vähenemist ei tohi mingil juhul laenurahaga asendada

Eesti on saanud palju Euroopa Liidu abi, aga kui see tugi järsult väheneb, ei tohi seda hakata laenurahaga asendama, sest sel juhul jõuaksime kiiresti väga suure maksukoormuseni, leiab president Kersti Kaljulaid.

Kaljulaid rääkis Äripäevale antud intervjuus, et oleme seni saanud opereerida ja investeerida suuremate mahtudega, kui meie enda orgaanilise kasvu baasilt oleks olnud võimalik.

Kui Euroopa raha väheneb, peame me tema hinnangul tõsiselt mõtlema, kas meil on vaja säilitada neid võimekusi, mida me oleme Euroopa Liidu rahaga tekitanud.

Ta lisas, et meil on 35 protsendiline maksukoormus ja kui võtaksime kõik seni ELi rahaga tehtud kulutused enda eelarvesse üle, jõuaksime väga kiiresti 40protsendilise maksukoormuseni.

"Ei saa toimivat ühtluskooli, head sotsiaalsüsteemi, kulukat ettevõtluse arendamise süsteemi – ja 35protsendist maksukoormust. Ükski riik ei ole seda suutnud," nentis Kaljulaid.