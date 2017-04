Rootsis on pärast eilset rünnakut lipud pooles mastis ning Stockholmi raekojas on avatud kaastunderaamat. Paljud inimesed toovad rünnakupaika lilli ning hukkunuid on mälestamas käinud ka paljud poliitikud.

Laupäeval käis rünnakupaigas ohvritele lilli toomas Stockholmi linnapea Karin Wanngard, kes ütles, et see oli rünnak ühiskonna, Stockholmi ja stockholmlaste vastu.

Sündmuspaika tõid teiste seas lilli asepeaminister Isabella Lövin ja haridusminister Gustav Fridolin. Kohapeal käis austust avaldamas ka kroonprintsess Victoria koos abikaasa prints Danieliga. Juba öösel viis rünnakupaika lilled Rootsi peaminister Stefan Löfven.

Paljude teiste seas külastas rünnakupaika ka kroonprintsess Victoria. Tõlkes on tänav, millel terroriakt toimus, Kuninganna tänav.

"On sügav kurbus ja tühjus. Kuid me peame leidma tugevuse. Ühiskond on tohutu jõud. Me oleme sellele vastu seisnud ja me tahame selle tagasi lüüa ja me oleme üheskoos. Rootsi ühiskond seisab tohutul usaldusel, solidaarsusel ja ühtekuuluvusel. Me tuleme sellest välja tugevamana," ütles kroonprintsess.

ERR Stockholmis: kohapeal ollakse rahulikud

Stockholmis viibiv "Aktuaalse kaamera" reporter Taavi Eilat ütles, et inimesed on tegelikult kohapeal väga rahulikud. Ta kirjeldas, kuidas tegi kohapeal laupäeva hommikul väikese jalutuskäigu ja vestles ühe lilli tooma tulnud mehega, kelle kontor asub ründepaigast paarisaja meetri kaugusel.

"Ta ütles, et emotsioonid, mis teda valdavad, on ühest küljest kurbus ja teisest küljest viha või pahameel," rääkis Eilat.

Tema sõnul tunnistavad ka rootslased ise, et see asi oli juba ammu õhus. Alles kaks päeva tagasi toimus Stockholmi kesklinnas terroriõppus.

Politsei usub, et ründaja on tabatud

Rootsi politsei on BNSi teatel kindel, et ründaja on kinni peetud, ütles politsei juht Dan Eliasson. Kahtlusalune on 39-aastane Usbekistanist pärit ehitustööline, kes on nelja lapse isa ja Rootsi luurele teada.

Eliassoni sõnul pole miskit, mis lubaks arvata, et politsei käes on vale inimene. Uurijate hinnangul ei olnud rohkem inimesi rünnakuga seotud, kuid seda ei saa välistada. Kahtlusalune oli Eliassoni kinnitusel pigem marginaalne tegelane.

"Tema (kinnipeetu) on esile kerkinud ka meie varasemas luuretegevuses," lausus luureameti (SAPO) juht Anders Thornberg.

Politsei juht ütles, et veokist leiti ka ese, mis võib olla pomm või süüteseade. "Me leidsime seadme, mis sinna ei kuulu ... Tehniline uurimine käib," lisas ta.

Politseijuht: "üksikuid hunte" on raske takistada

Thornberg ütles Reutersile, et avatud Põhjamaa ühiskonnas on "üksiku hundi" tüüpi ründajaid väga raske kindlaks teha.

"See on väga keeruline, kui tegu on üksikisikuga, kes ei ole seotud mingi laiema vandenõu ega organiseeritud plaanita," nentis ta. "Kuid meil tuleb ka sellised üksikisikud üles leida".

Pärast rünnakut kannab ka Norra politsei suuremates linnades ja Oslo lennujaamas relvi.

Rootsi on neutraalne riik, kus pole üle 200 aasta sõda olnud, kuid selle sõjavägi on osalenud ÜRO rahuvalvemissioonidel mitmetes konfliktipiirkondades, sealhulgas Iraagis, Malil ja Afganistanis.

Stockholmis hukkus reedeses rünnakus neli inimest ja 15 sai vigastada. Stockholmi Karolinska haigla teatel on kuus vigastatut saadetud kodusele ravile, kaheksa täiskasvanut ja üks laps on endiselt haiglas. Nelja vigastatu seisund on raske.

Vastutust rünnaku eest ei ole keegi võtnud.