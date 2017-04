"Rahva teenrid": Assadi kukutamine ei lahendaks Süüria probleeme

ERRi uudistejuht Urmet Kook tõi välja, et Liibüas tõugati võimult diktaator Muammar Gaddafi, kes oli pannud toime kohutavaid tegusid, kuid seda riiki tänaseks riigina enam sisuliselt ei eksisteeri.

"Süüria on tänasel päeval juba väga killustanud. Kui pole Assadit, on suur tõenäosus, et juhtub sama, mis Liibüaga ehk riik kui selline lakkab seal täiesti olemas, mitte et seda praegugi seal palju oleks," märkis Kook.

Ta lisas, et just Liibüa on praegu see liin, mille kaudu toimub kontrollimatu immigratsioon Euroopasse. Seejuures on tulijaiks põhiliselt majandusimmigrandid, mitte kuskilt millegi eest põgenejad.

Assadi kukutamisest lahendust oodata on Koogi hinnangul naiivne.

"Nagu omal ajal mindi Iraaki sisse /.../, aga ei mõeldud, mis saab pärast edasi ja kuidas hakata seda ühiskonda üles ehitama. Sama naiivselt ei peaks Süüria puhul käituma," lausus Kook.

Pere ja Kodu peatoimetaja Heidit Kaio sõnul on üha selgem, et Assad ei ole huvitatud stabiilsusest ja tal ei näi olevat huvi olla kogu rahva suur ühendaja.

"Pigem on ta millegipärast toetanud olemasolevat ebastabiilset olukorda ja ka Venemaa on seda ebastabiilsust toetanud. See võib pigem olla kainenemishetk või arusaam, et kui Assadist pole kogu rahva ühendajat, siis on küsimus, mis edasi saab, kes ja kust peaks olema inimene, kes seda teeb," lausus ta.

Kaio viitas laupäeval Timesis avaldatud artiklile, mille järgi võib Assadit oodata sarnane saatus Saddam Husseiniga - tal tuleb end lähiaastatel punkrites, mägedes ja erinevates peidupaikades varjata.

Keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi kriitikat, et USA korraldas Süüria valitsusvägede lennubaasile rünnaku ebapiisavale infole tuginedes, pidasid saatekülalised ootuspäraseks.

Täispikkuses "Rahva teenrite" saadet saab järelkuulata siit.