Moskva: USA raketilöök oli katse ennast kehtestada

"Raketilöögil ei olnud mingit pistmist Washingtoni poliitikaga Lähis-Idas ja laiemas regioonis. See ei olnud strateegia osa. Pigem oli see katse end kehtestada väga ägedas sisepoliitilises rivaalitsemises Ühendriikides," ütles Zahharova usutluses telekanalile Rossija 1.

Vene välisministeeriumi arvates tõestas raketirünnak Süüriale, et USA on äärmiselt ettearvamatu riik.

"Mulle tundub, et see kinnitas taas kord, et Ühendriikides toimuv ja Washingtoni poliitika on häbiväärselt ettearvamatus seisundis. Kui Ühendriikides üldse on midagi ettearvatavat, siis on see Washingtoni poliitika ettearvamatus," ütles Zahharavo.