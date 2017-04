Romad soovivad olla koheldud võrdsete ühiskonnaliikmetena

Täna on rahvusvaheline romade päev. Sel päeval tähistatakse eelkõige roma ajalugu ja kultuuri, kuid sel on mitte ainult kultuuriline, vaid ka poliitiline tähendus.

Romade päeval mõtestatakse rahvusvahelist ühtsust, mis on romade poliitilise identiteedi kese.

Täna on romade rahvusvaheline kogukond tugevam kui iial varem, olles mitmel juhul tõendanud, et on võimeline ja suuteline ühiselt kokku tulema ja panustama, kui seda vaja on.

Vaatamata sellele, et romad on üle maailma laiali pillutatud, on ses kogukonnas siiski ühtne soov ja pürgimus olla koheldud kui võrdsed ühiskonnaliikmed, mitte olla diskrimineeritud, olla kaitstud vägivalla eest. See ongi tegelikult see peamine stiimul, mis ajendab roma kogukonda oma ühtsust hoidma – valmidus võitluseks võrdsuse eest on romade olemuses.

Tänasel päeval tähistame võrdsust mitmekesisuses ja rõhutame vajadust liikuda edasi.