"Totaalsest etteütlusest" võttis osa kuus Eesti linna

Eestis sai etteütlusest osa võtta Tallinnas, Tartus, Maardus, Narvas, Valgas ja Jõhvis. Jõhvis on osalejate arv kolme aastaga kasvanud 60 inimeselt 200-ni.

"Mulle isiklikult väga meeldivad selle totaalse etteütluse printsiibid. Esiteks see on vabatahtlik, keegi ei saa öelda mine, sa pead. Teine printsiip - see on apoliitiline. Kolmas punkt on see, et see meeskond, kes töötab minuga koos alates fililoogidest, lõpetades inimesega, kes loeb etteütlust - kõik me töötame täiesti tasuta," rääkis ettevõtmise Jõhvi koordinaator Veera Sibrik.