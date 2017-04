Pyongyang: USA raketirünnak õigustab tuumaheidutuse tugevdamist

USA raketilöök Süüria õhuväebaasile on "lubamatu agressiooni akt" mis "tõestab miljonikordselt", et Põhja-Korea otsus tugevdada oma tuumaprogrammi oli õige otsus, teatas Põhja-Korea riigimeedia laupäeval.

Tegemist on Pyongyangi esimese kommentaariga pärast seda, kui USA presidendi Donald Trumpi korraldusel sooritati reedel raketirünnak Süüria õhuväe baasile vastuseks Süürias teisipäeval toimunud ohvriterohkele keemiarünnakule.

"USA raketirünnak Süüriale on selge ja lubamatu agressiooni akt suveräänse riigi vastu ning mõistame selle jõuliselt hukka," tsiteeris uudisteagentuur KCNA Põhja-Korea välisministeeriumi pressiesindajat, kelle nime ei öeldud.

"Tänane reaalsus näitab, et peame vastama jõule jõuga ning see tõestab miljonikordselt, et meie otsus tugevdada tuumaheidutust oli õige otsus."

Analüütikud olid varasemalt öelnud, et USA raketilöögiga taheti muu hulgas saata Pyongyangile sõnumit, et USA ei kohku tagasi sõjalise jõu kasutamisest ning spekuleeriti, milline saab olema Põhja-Korea vastus.

Trump on hiljuti ähvardanud ühepoolsetest sammudest Pyongyangi vastu, kui Pekingil ei õnnestu piirata oma naaberriigi tuumaprogrammi.

Pyongyangi vastus laupäeval annab mõista, et Põhja-Korea kavatseb oma tuumarelvaprogrammiga kindlalt edasi liikuda.

"Kiusava ülivõimuna nokib USA ainult riikide kallal, millel pole tuumarelvi, ning Trumpi valitsus pole selles osas erand," lisas välisministeeriumi esindaja.

"Süürias toimunud rünnak meenutab meile põhjalikult fakti, et imperialismi asjus mis tahes illusioonide hellitamine on absoluutselt ohtlik ning ainult meie enda sõjaline jõud kaitseb meid imperialistliku agressiooni eest," lisas ta.

"Jätkame meie sõjalise kaitsejõu tugevdamist erinevatel viisidel, et tulla toime aina suureneva USA agressiooniga."