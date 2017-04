Tsahkna: pole suurt vahet, kes on järgmine IRL-i esimees

IRL-i esimehe kohalt taanduv Margus Tsahkna ütles stuudiointervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et sisuliselt pole suurt vahet, kes on partei järgmine esimees. Kaitseministrina lubab Tsahkna jätkata nii kaua, kui tal lastakse seda teha.

Täna läks halvasti. Kes on see vastasleer, kes Margus Tsahkna kukutada tahtis?

Küsimus ei olnud mitte Tsahkna kukutamises, vaid selles, et nii nagu ma raskes olukorras erakonna üle võtsin esimehena kaks aastat tagasi, kui erakonna reiting oli kaheksa protsenti ja languses, siis ma lubasin, et tahan viia sisse muutust. Muuta erakonda avatumaks, kaasaegsemaks. Lõpetada ära see häälteblokkidega manipuleerimine.

Seda me volikogul kuulsime. Aga vastasinimesed on siis Vaher, Seeder, Kiisler. Kes veel?

Arvan, et jätame need nimed kõrvale.

Aga meid huvitab, kas nende hulgast selgub ka uus IRL-i juht?

Minul on väga raske seda öelda. Mina lubasin, et juhul kui erakond ei pöördu avatusele ja ei tee muudatusi, siis mina erakonnajuhiks ei kandideeri. Kes iganes kandideerib, soovin talle jõudu ja õnne. Kahjuks sellist muutust erakonnajuhtimises ei tule. Sisuliselt ei ole suurt vahet, kes on järgmine erakonna esimees.

Teiega samal seisukohal on Marko Mihkelson, kes väitis, et 13. mail valitakse IRL-ile kuulekat koosoleku juhatajat, mitte aga tegevusvabadusega visioonikat liidrit. Olete nõus?

Mul on kahju, et volikogu ei lasknud mul kokku kutsuda kõiki erakonna liikmeid erakonna suurkogule. Olen kindel, et suurkogul oleks liikmed toetanud justnimelt neid ettepanekuid, et muuta erakonna valimiskord avatumaks ja lõppeks ära häältega manipuleerimine. Sellise mandaadi mina sain kaks aastat tagasi just erakonna suurkogult. Ehk siis see soov pidurdada sellist muutust on selgelt olemas.

Tahan väga loota, et võib-olla ikkagi õpitakse ja saadakse aru, mis need süsteemsed vead on olnud ja erakond muutub avatumaks. Kes iganes on uus esimees, et ta saaks oma tööd teha.

Volikogul kõlasid eravestlustes ajakirjanike ka sellised hinnangud, et IRL järgmistel valimistel künnist enam ei ületa. Kuhu IRL pudeneb - Vabaerakonda, EKRE-sse, mujale?

Väga loodan, et IRL ei pudene mitte kuskile. Miks ma panin just praegu muudatused lauda, et 2019. aastal oleks üks kaasaegne, rahvuslik, Eesti majanduse ja inimeste eest seisev erakond. Näen, et see ruum Eesti poliitmaastikul on olemas. Seda ei täida täna EKRE ega Vabaerakond. Ka Reformierakond on mõnes mõttes otsingute teel. On aeg atra seada küll ja Eesti ühiskonnas on olemas see toetus sellise erakonna jaoks. Loodan, et meie enda erakond selliseks kujuneb.

Kas teie enda erakond jätab ka kaitseministri ametisse. Kas te olete pärast maikuud veel valitsuse kaitseminister?

Mina jätkan erakonna esimehena, kuni uus esimees valitakse. Loodetavasti toimub see 13. mail. Vabariigi valitsuse liikmena, kaitseministrina jätkan tööd seni, kuni mul lastakse seda teha. Need on erinevad asjad ja kaitsevaldkonnas on väga suured asjad toimumas.