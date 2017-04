Luman: poliitikud juhivad riiki kraavi poole

Luman lausus, et uueks reaalsuseks on saamas, et asjade muutmine kas või üksnes muutmise enda pärast on edu võti.

"Vähemalt Eesti poliitikas tundub see nii olevat. Tähtis, et masinal mootor käiks, kuid ebaoluline, kuhu see masin lõpuks sõidab. Viigu kasvõi kraavi, kuid tähtis on, et saaks suure mürinaga sõita," illustreeris ta.

Luman tõedes, et olukord ettevõtja jaoks paistab näiteks kavandatud maksuseaduste või eelarvepoliitika muudatusi arvestades hull.

"Mitte niivõrd see, et raha soovitakse helikopterilt külvata. Vaid see, et selleks peab see raha ju kuskilt tulema ning keegi peab ülejõu käivad lubadused lõpuks ka kinni maksma. Kui riigieelarvega minnakse tugevalt miinusesse suurenenud jooksvate kulutuste tõttu ja teades, et seda tuleb hakata tulevatel aastatel katma, olukorras, kus need samad seadustatud püsikulud, mille pärast miinusesse mindi ei vähene, on tegemist vastutustundetu käitumisega," hoiatas ta ja lisas, et see on elamine järgnevate riigieelarvete arvelt.

Uueks reaalsuseks tuleb Lumani hinnangul pidada ka asjaolu, et mitmed parlamendi kiired seadusemuudatused on jõudmas õiguskantsleri algatusel kohtusse.