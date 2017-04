Võrumaa filmifestival näitab, kuidas Nõukogude Liit propagandat kasutas

Võrumaal Haanjas kestab Eesti esimene agitatsiooni- ja propagandafilmide minifestival, kus ajaloolase David Vseviovi eestvedamisel on vaatluse all propaganda kasutamine Nõukogude Liidu 1920-1950ndate filmikunstis.

Põhjus, miks aga tänapäeval selliseid filme vaadata ja nende üle mõtiskleda on korraldajate sõnul lihtne: "Me elame praegu hetkel maailmas, kus neid samu võtteid mida 1920.ja 1930. aastatel kasutati, kasutatakse ka tänapäeval," rääkis programmi kuraator Linnar Viik "Aktuaalsele kaamerale".

Saatesarja "Müstiline Venemaa" autor David Vseviov ütles, et põhimõtteliselt pole midagi vahepeal muutunud. "Vahe on ainult selles, kas me näeme neid klipikesi kuskil sotsiaalmeedias või suurel ekraanil, nii et see on õppepäev. Õppepäev selleks, et ära tunda propagandat."

Aga, kuidas seda siis ära tunda? Näiteks toob Vseviov aasta 1937, mis oli Venemaa ajaloos üks verisemaid, mil hukati hulk nii-öelda ebasoodsaid inimesi. Ent samast aastast vändatud filmis "Nägemist 1937 aasta, olgu tervitatud 1938 aasta" saavad vaatajad hoopis teise reaalsuse osaliseks.

"Kui vaadata seda filmi, see on dokumentaalkaadrid, siis on ju fantastiline aasta 37. Ja ongi täpselt sama mehaanika - me valime teatud tükid, me aktsenteerime tähelepanu neile ja me ei räägi olulisest," rääkis Vseviov.

Kolmel päeval Suure Muna kohviku käsitöökinos toimuv festival paistab silma teistsuguse lähenemisega. Pikkade filmide kõrval vaadatakse ka propagandafilmide katkendeid, mida toetavad Vseviovi loengud ja märkused. „Võimu filmi" nime kandev propaganda filmifestival kestab pühapäevani.