Vormsi vallavanem lahkus IRL-ist

Vormsi vallavanem Tanel Viks teatas laupäeval pärast Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) volikogu istungit, et lahkub erakonnast.

"Astusin kunagi 90-ndate alguses tollasesse Vabariiklaste Koonderakonda ning olen jõudnud tänasesse IRL-i läbi erinevate ühinemiste," ütles Viks.

"Paraku tuleb tõdeda, alates Res Publikaga liitumisest on erakond stabiilselt ja kindlalt kaugenenud mulle lähedastest väärtustest, sealhulgas juhtimispõhimõtetest. Laupäevased arengud kinnitasid, et oli aus see samm ette võtta."

"Vormsi valla juhtimist või olukorda volikogus see samm ei muuda, kuna vallavanemaks saamine ei olnud kuidagi seotud minu erakondliku kuuluvusega," lisas ta.