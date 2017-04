Lobjakas: IRL otsib esitankisti

Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" märkis saatejuht Ahto Lobjakas, et Margus Tsahkna ajastu erakonna juhina on lõpule jõudmas, sest 13. mail valitakse uus juht ehk "esitankist".

"Kellest saab järgmine IRL-i juht on hetkel ebaselge, keegi ei kinnita enda kandideerimist, nimesid on küll nimetatud, kuid kõigil neil on omad probleemid," nentis Lobjakas.

Lobjaka sõnul näiteks Helir-Valdor Seeder, kes on kunagi olnud valitsus ka minister. "Kui temast saaks nüüd juht ja uuesti minister, siis ta on mees, kes paar aastat tagasi ütles, et Eesti peaks Venemaalt tagasi nõudma Narva-taguseid alasid. See on midagi, mis välismeedias müüks kohe väga kiirelt ja mitte meile kasulikult," märkis Lobjakas.

"Siim Kiisler, kes on olnud avalikult Tsahkna kangutamise taga - temal on on probleem, tema on parlamendis asendusliige ja tal puudub poliitiline autoriteet," nentis Lobjakas.

Lobjaka sõnul on ta kuulnud, et IRL otsib kandidaati nö linna pealt ehk väljastpoolt. "Kes see võiks olla, ma hästi ei kujuta ette," ütles ta.

Lobjaka arvates on küsimus selles, et parteile otsitakse juhti, kelleks ei taha saada Urmas Reinsalu, Ken-Marti Vaher, Sven Sester ja inimesed, kes on praegu reaalselt võimul ja kontrollivad olukorda parteis.

"See ütleb minu meelest rohkem kui ükski muu fakt selle partei kohta. Sellele parteile otsitakse juhti, kellest ilmselgelt ei saa peaministrit. Kui IRL-il tekiks mingi imega võimalus valitsust moodustada, siis oleks sellest kohast kohe huvitatud Reinsalu ja Vaher ja mõned teised inimesed. Selles parteis on midagi väga valesti ja otsitakse sisuliselt inimest, kes oleks ma ütleks tegevjuht või teatud mõttes ideeline tankist," leidis Lobjakas.

Saatejuht Andrus Karnau oli Lobjakaga nõus, et IRL otsib tankisti, kuid tema hinnangul kindlasti mitte ideelist tankisti.

"Idee mulle tundub, on selles parteis ammu kadunud. Ainus idee, mis seal on, on see, et saaks kuidagi sarnaneda EKRE-le ja kuidagi EKRE käest hääled tagasi saada," arvas Karnau.

Lobjakas täpsustas, et võibolla on tankist ikka vale sõna, kuid IRL otsib inimest, kes teeks neile ideedega katet.

"Et nemad saaksid teha bisnist nagu alati varjatult ja nende bisnis on võim," märkis Lobjakas.