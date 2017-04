Rumm: Tsahkna lahkub IRL-i esimehe kohalt märtrina

Saatejuht Anvar Samosti sõnul peaks vaatama, milline Tsahkna karjäär erakonna esimehena on olnud. "Ta valiti ligikaudu kaks aastat tagasi esimeheks ja see oli selline hetk, kus erakond oli äsja saanud valimiskaotuse ja väga suurt tunglemist erakonna juhiks ei olnud," nentis ta.

"Oli Margus Tsahkna ja erinevalt EKRE-st oli siiski veel üks kandidaat - Jaan Männik, kes sai tegelikult nimetamisväärse arvu hääli, aga ikka mitmeid kordi vähem kui Margus Tsahkna. Kui nüüd vaadata Tsahkna tööd erakonna esimehena, siis ta tegi tõesti mitmeid vigu - ta ei kasutanud ära võimaluste akent, et erakonda uuendada ja ta ise ka väga palju säravaid ja erakonda ja avalikust kaasahaaravaid ideid ei esitanud. Kuidagi loiult ja ilma särata on see erakond viimased kaks aastat kulgenud," leidis Samost.

Rummu sõnul oli Tsahknal siiski kaks selget töövõitu - esiteks viidi tema juhtimisel läbi suurepärane presidendivalimiste kampaania, kuhu kaasati Allar Jõks, mis mõjus parteile väga hästi ja ka valitsusevahetus, kus alaline konkurent Reformierakond tõrjuti valitsusest välja.

"Ja kuigi öeldi A, siis ei suutnud Margus Tsahkna öelda B ja ei suutnud öelda B just erakonna sees nagu näitasid nüüd ka eestseisuse ja volikogu hääletustulemused," nentis Rumm.

Samosti sõnul ei ole kindlasti vaja pisendada Margus Tsahkna rolli nendes kahes saavutuses.

"Aga nagu ma ütlesin - erakonna toetuses need ei väljendunud. Kui me räägime ükskõik, mis erakondadest, siis põhimõtteliselt on meil peale erakonna toetuse veel üks väga oluline näitaja, millele pööratakse küll vähe tähelepanu, kuid mis näitab erakonna elujõudu või võimekust ehk kas sinna erakonda voolab juurde uusi inimesi," märkis Samost.

Samosti sõnul on viimastel aastatel tegelikult ainus erakond, mis on suutnud uusi inimesi kaasata, EKRE. "Ei ole uusi nägusid lisandunud ühtegi valitsuserakonda. Uusi inimesi, kes tuleksid muudelt elualadelt, uute ideedega, nähtavaid inimesi," selgitas Samost.

"Aastaid on Eestis räägitud fenomenist, mille nimi on tagatuba ja eelkõige on räägitud ülimalt negatiivses võtmes. Paraku selliseid mitteformaalseid ideekeskusi või staape või sõpruskondi või erakonna juhtide taha koondunud aktiive Margus Tsahknal ei olnud. Nii palju kui mina aru saan sellises klassikalises võtmes, siis see ongi probleem, miks erakonna sees ei tunnetatud, et erakonna esimehega oleks tugevam seos ja see on ka probleem, miks ideid ei olnud ja neid väheseid olemasolevaid mõtteid, mis Margus Tsahkna paaris kõnes välja käis, ei olnud võimalik teostada," nentis Samost.

Samosti sõnul tuleb ka mõelda, kes tänaseks erakonnale näo annavad - valdavalt valitsusdelegatsiooniliikmed.

"Kas seal on väga palju säravaid isiksui peale Kaia Iva - ma ei näe kedagi. Siin ongi küsimus, kas see kurikuulsaks maalitud "poiste seltskond", kas see on see, kes manipuleerib erakonnaga või vastupidi on tegemist inimestega, kes tajuvad erakonnasisest dünaamikat ja soove. Ma arvan, et siin on mõlemat poolt," ütles Samost.

Rummu sõnul suutis Tsahkna ja ka Marko Mihkelson avalikkuse ees välja mängida, et nemad on heade jõudude esindajad, kes vastanduvad nn erakonna poistebändile.

"Ja kuigi väga paljudele Vikerraadio kuulajatele väga paljude poistebändide muusika on meeldinud, siis IRL-i poistebänd ei ole Eesti poliitikas väga populaarne ja Margus Tsahkna suutis selle veel ebapopulaarsemaks mängida," leidis Rumm.

Rumm selgitas, et kui Tsahkna seisukohalt vaadata, siis tema algatas erakonnasisese konflikti ja oli selge, et ta võib kaotada, kuid oli ka õnnestumise võimalus.

"IRL-ile oleks olnud kasulikum, kui tal oleks õnnestunud erakonda kasvõi näiliselt uuendada, tuua uut energiat ja tuua tagasi vanu valijaid ja sellest oleks võitnud nii Tsahkna kui erakond. Nüüd läks nii, et Tsahkna kaotas vormiliselt, kuid võib öelda, et ta lahkub erakonna juhi kohalt märtrina, kes proovis midagi uuendada, aga negatiivse jõu vastuseisu tõttu see ei õnnestunud. Muuhulgas tähendab see ka seda, et sügisestel kohalikel valimistel vastutab IRL-i tulemuse eest uus esimees, kelle paika panemisel on tõenäoliselt jäme ots jälle "poistebändi" käes," arvas Rumm.

Rummu hinnangul tuli Tsahkna suhteliselt piiratud võimuga erakonna esimehe kohalt puhta või suhteliselt puhta nahaga välja.

Samosti sõnul võib seoses uue esimehega öelda, et Helir-Valdor Seeder on tänaseks juba jõudnud end uue esimehe rolli sisse mõelda.

"Pole kindlasti välistatud, et ime sünnib, aga kui Helir-Valdor Seeder peaks erakonna esimeheks saama, siis sinna viie protsendi peale täpi panemine on enamvähem kindlustatud," tõdes Samost.