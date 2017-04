Mart Helme valiti EKRE esimeheks tagasi 97 protsendi delegaatide häältega

"Meie erakonna mõte ja visioon on selles, et Eesti oleks siin ka saja või tuhande aasta pärast," ütles Mart Helme ja lisas, et selle põhimõtte pärast on erakond pideva surve ja rünnaku all, nii nagu kõik suveräänsuse pooldajad Euroopas.

Helme sõnul ei alistu Eesti rahvas ilma võitluseta. "Aga IRL seda lahingut ei anna, Reformierakond seda lahingut ei anna, Keskerakond seda lahingut ei anna. Sotsidest ma parem ei räägigi. On üks erakond, kes seisab Eesti rahva eest ja see on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond," märkis ta.

Mart Helme lubas, et erakond alustab jõuliselt kohalike valimiste kampaaniat ja kasvatab pinki, et minna parlamendivalimistele vastu veel suurema jõuna.

Mart Helme valiti erakonna esimeheks viiendat korda järjest.

Juhatuses vahetus neli liiget

EKRE uude juhatusse valiti Merry Aart, Urmas Espenberg, Ruuben Kaalep, Rene Kokk, Helle Kullerkupp, Eve Miljand, Siim Pohlak, Anti Poolamets, Ülle Rosin, Arno Sild ja Rein Suurkask. Neist Kaalep, Kokk, Miljand ja Suurkask on uued liikmed.

Juhatusse kuuluvad ka esimees Mart Helme ning aseesimehed Martin Helme, Jaak Madison ja Henn Põlluaas.

Uuest juhatusest jäid välja Olev Teder, Malle Pärn, Raivo Põldaru ja Rein Tölp.

EKRE aseesimeeste valimistel kasutati liisuheitmist

EKRE aseesimeesteks valiti Martin Helme, Jaak Madison ja Henn Põlluaas, kuid oli vaja ka liisku heita.

Kolmanda aseesimehe väljaselgitamiseks hääletusest ei piisanud, sest aseesimehe kandidaadid Merry Aart ja Henn Põlluaas kogusid võrdse hulga delegaatide toetuse.

Vastavalt erakonna põhikirjale selgitati võitja liisuheitmise teel.