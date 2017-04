Uuring: migrante kohaldakse Euroopa piiridel vägivaldselt

Inimõiguslaste kriitika põhineb 140 intervjuul inimestega, kes on Euroopasse tulnud Balkani riikide kaudu ja elavad Serbia pealinna Belgradi mahajäetud laohoonetes.

Üks intervjueeritu rääkis, kuidas teda pandi koos kaaslastega lumme istuma ja sunniti riidest lahti võtma ning siis lumes edasi istuma. Seejärel valati nad üle külma veega - kohtlemine oli julm.

Teisest intervjuust ilmnes, kuidas inimene, keda lubati Zagrebist edasi pagulaslaagrisse saata, kirjutas alla paberile, mis pidanuks võimaldama tema laagrissesaatmise. Tegelikkuses aga viidi ta Serbiasse tagasi, teda peksti ja talt võeti ära nii ta telefon kui muud asjad.

Tunnistusi vägivalla ja riikide vahel pillutamise kohta andsid migrandid Serbia, Ungari, Horvaatia, Bulgaaria ja Makedoonia võimuesindajaid silmas pidades. Intervjuud tegid Belgradi inimõiguste keskus ja Makedoonia noored juristid humanitaarabiorganisatsiooni Oxfam tellimusel.

Kui teistelt riikidelt ei õnnestunud "Aktuaalsel kaameral" kommentaari saada, siis Ungari kinnitusel ei vasta raport tõele. Kõiki kuritarvituse süüdistusi uuritakse. Seni on üks neist tõeks osutunud ja konkreetne politseinik lahti lastud. Raporti autorid on kuritarvitustes kindlad.

"Me oleme rääkinud 140 migrandiga ja mustrid, mida me oleme näinud, on murettekitavad," kinnitas Oxfami Euroopa Liidu pressiesindaja Florian Oel. "See on tõend, et kõik need inimesed on kogenud kuritarvitusi ja vägivalda. Seda ei oleks tohtinud juhtuda."

Sarnastele murekohtadele on viidanud varem mitmed inimõiguslaste organisatsioonid ja ÜRO põgenike agentuur. Agentuur kritiseeris teravalt ka sel nädalal Ungaris vastu võetud seadust, mis lubab võimudel asüülitaotlejaid pikalt laagrite merekonteinerites hoida.